Demi Moore pierde los dientes frontales por estrés

'Rough Night', o 'Una noche fuera de control' según la traducción del título al español, es la nueva comedia alocada que protagoniza Demi Moore junto a Scarlett Johansson. Como la película se estrena el 16 de junio en Estados Unidos y el 23 de este mismo mes en España, la estrella de Hollywood se fue al territorio de Jimmy Fallon a hacer eco del film.

Durante la entrevista, Jimmy sacó un selfie que la misma actriz le había enviado antes de comparecer al plató para mostrar que Demi Moore no pasaba por el mejor momento de salud. En la fotografía se ve a la actriz sin uno de los dos dientes frontales, algo que no le impide dibujar una amplia sonrisa.

Antes de sacar la imagen y exponerla a los espectadores, el presentador mostró su asombro e invitó a la artista a contar su historia. "Me rompí los dientes frontales. Me encantaría decir que fue patinando o algo así de genial, pero creo que pasó por algo que es importante que comparta porque creo que es uno de los mayores asesinos de Estados Unidos, después de los infartos, el estrés. El estrés hizo que se me cayeran los dientes frontales. Pero, en un esfuerzo para estar lista para vosotros, me quise asegurar que mis dientes estuvieran en su lugar", explicó Demi sonriendo.

No mostró en ningún momento debilidad ante la situación. Al contrario, dijo no tener vergüenza y estuvo bromeando durante un largo rato. Comentó que a sus hijas les encanta verla sin los dientes y añadió que sus pequeñas "creen que me va a hacer más vulnerable, más humana". Para terminar con esta parte de la entrevista, la celebrity agradeció a la odontología moderna por haberle devuelto los dientes. Después Jimmy la puso a prueba con uno de sus retos más divertidos, la entrevista con helio.