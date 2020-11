¿Descuido o excepción? Las redes critican a Pilar Rubio por coger a su bebé con una mala postura

Vemos el día a día de los famosos a través de las redes, pero eso no significa que conozcamos toda su realidad. Así, muchos se aventuran a criticar determinados detalles o actitudes sin saber realmente qué hay detrás de cada publicación, y algo así es lo que le ha sucedido a Pilar Rubio con la última foto que ha compartido en su Instagram.

La presentadora quiso felicitar a su hijo Marco por su quinto cumpleaños con una tarta y un montón de globos, una "merendola" para toda a familia que quedó inmortalizada en una fotografía de Pilar junto a sus cuatro hijos. "Una sonrisa traviesa, un mundo propio y unos abrazos que te lo entregan todo. Nuestro Marquito se hace mayor, aunque siempre tuvo mirada de viejo sabio. Ya son 5 años, mi rubio del alma. Y aunque papá no esté hoy contigo, que sepas que eres mi vida entera. ¡Te queremos con locura!", escribía Pilar.

LA MOCHILA DE PORTEO DEL BEBÉ, MOTIVO DEL REVUELO

Los comentarios negativos comenzaron a llegar cuando algunos seguidores se dieron cuenta de que el bebé, Máximo Adriano, está mal colocado en la mochila de porteo.

El bebé debería mirar hacia el pecho de Pilar y nunca hacia el frente, algo que podría desestabilizar la cabeza del pequeño. A esas edades tan tempranas, los bebés no son capaces de sujetarse la cabeza por sí mismos.

"Con el dinero que tienes y que no tengas una mochila ergonómica en condiciones... felicidades por el cumple! Pero no por la mochila que lleva!", ha comentado una seguidora. "Por favor no portees cara delante!!!", pedía otra usuaria. "Pilar por favor, portea con el bebé al revés y en una mochila ergonómica. Por tu salud de la espalda y la de tu bebé!", ha señalado otra. "Madre mía ese porteo. Con todo el dinero que tienen y no le asesoran con el porteo. Las caderas del bebé y la espalda...", se podía leer.

¿DESCUIDO O EXCEPCIÓN?

Entre todas las críticas hay quien ha señalado que podría tratarse de algo puntual, una postura forzada para conseguir que se vea la carita del bebé la fotografía de la celebración familiar.

"¿No habéis pensado que igual ha puesto al bebé así un momento para que se le vea la carita en la foto? Creo que Pilar tiene bastante experiencia como para estar bombardeándola por el porteo y la posición, dejad a cada madre con su hijo! Feliz cumpleaños al peque", escribía una seguidora.