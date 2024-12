El desgarrador testimonio de Víctor Elías por sus problemas con el alcohol y las drogas

Víctor Elías es una de las figuras públicas de este 2024, principalmente por su aclamada boda con Ana Guerra. El actor y músico se dio a conocer en la pantalla con tan solo 12 años, cuando dio vida a Guille en la serie Los Serrano. Desde entonces, ha estado muy ligado al mundo mediático.

Y como ocurre con frecuencia entre niños artistas, Elías tuvo que afrontar problemas de adicción. Ahora, afronta con el público todo lo que ha vivido con su primer libro: Yo sostenido: Historia de un juguete casi roto.

El joven no tuvo una infancia sencilla: su madre tuvo adicción al alcohol y Elías acabó denunciándola por agresiones derivadas de dicha enfermedad. Elías ha narrado en Y ahora Sonsoles su lado más personal, protagonizado por esta inestabilidad.

"Daba mucha vergüenza que alguien se pudiera enterar", confesó. Pese a eso, le apoyaban profesores y familiares. "Me salvó la edad y que no hubiera redes sociales por suerte", reflexionó.

Tras su decisión de tomar medidas legales, Elías se fue a vivir con sus tíos, pues el juez no vio oportuno que viviera con su padre. Aunque encontraba la estabilidad que le faltaba en ese cambio, la muerte de su padre cuando él tenía 16 años lo sumió en un profundo vacío.

Esta situación se extendió tanto que a los 20 años Elías probó por primera vez las drogas en una fiesta de fin de rodaje. Así, se volvió adicto, lo que le alejó por completo de sus amigos y de su familia. "El adicto es adicto a las drogas, al trabajo... es una enfermedad mental", le contó a Ónega.

Él se sintió "predispuesto" a poder consumir, y pasó un proceso duro al pensar sobre ello: "Yo llegué a culpar hasta al que pasaba por la calle, porque no lo quieres hacer un problema propio". "En lo que consiste básicamente es que no quieres estar contigo mismo, algo en ti no funciona, y buscas una salida", contó el actor.

El actor y músico se dio cuenta de que tenía un problema cuando vio que se alejó de todo lo profesional: "Noté que le estaba faltando el respeto a mi profesión, a la música, que era lo que más amaba. Y ahí me di cuenta de que algo no estaba yendo bien". Por ello, 2020 decidió pedir ayuda e ingresó en un centro de desintoxicación. Este proceso estuvo lleno de recaídas, hasta que en 2022 falleció su madre, y el actor consumió por última vez.

"Vivimos en una sociedad en la que está muy normalizado beberse una cerveza al día, en la que vas a un bar y el camarero hace bromas como: ' Aquí agua no se sirve'. Entonces todas estas cosas las normalizamos a menudo, pero si consiguiéramos quitarle un poco de peso a esa persona que siente vergüenza por contarlo, a lo mejor hay un par de años que se ahorraría y pediría ayuda antes", reflexionó en Y ahora Sonsoles.

Una boda sin alcohol

Cuando Ana Guerra y Víctor Elías anunciaron que en su boda no iba a haber alcohol, fue una gran sorpresa para todos, hasta que se ha conocido e motivo real: la adicción de Elías. No obstante, lo que hicieron los novios fue una celebración con vino y cerveza y cócteles, no con combinaciones más fuertes que se apoderaran de la actitud de los asistentes.

El cantante ha optado por sacar un libro con todas sus vivencias por dar visibilidad al tema: "A raíz de empezar la función de Yo sostenidome di cuenta que contándolo ayudaba a alguien, porque mucha gente después de la función venía a contarme lo suyo".

"Ahora lo cuento desde un lugar muy recuperado hacia mí mismo y hacia mis padres, por lo que haya podido pasar", expresó. El cantante se siente afortunado, pese a tener que ir a los bares en busca de su madre, y reconoce que "lo hicieron lo mejor que supieron".