Los detalles sobre la "escapada romántica" de Ana Mena y Óscar Casas

Ana Mena (28 años) y Óscar Casas (26) siguen juntos, aunque poco se conoce sobre su relación. El pasado mes de diciembre, unas imágenes presentadas en el programa que presenta Emma García mostraba a la pareja dándose un beso en plena calle del distrito madrileño de Usera.

Unos días después, los periodistas de Gtres y Europa Press preguntaron a Óscar Casas sobre su romance con Ana Mena, a lo que contestó: "Ella es maravillosa, es increíble, es espectacular. No me termina de gustar hablar de mi vida privada. Cuando era más joven sí que lo compartí más y ahora me he dado cuenta de que es mejor no hablar mucho, ir poco a poco".

Ahora, Europa Press confirma que la pareja ha cogido un tren este sábado 15 de marzo desde la estación de AVE de Madrid para "disfrutar de una escapada romántica".

Aparte de esta información, una usuaria de X (antes Twitter) asegura haberse sentado junto a la pareja durante el viaje. "Quién me diría que iba a compartir asiento en el tren con Óscar Casas y Ana Mena e iban a estar comentando Anora. Fantasía", escribe @martita8sa. Por tanto, el actor y la cantante habrían estado hablando sobre la película ganadora de los Premios Oscar 2025.

Entre los comentarios a esta publicación en X, otros usuarios aseguran que Ana Mena y Óscar Casas se dirigen al Festival de Málaga, la gran cita del cine español que comenzó el pasado viernes 14 de marzo y que se prolongará hasta el día 28.

La cantante y el actor se conocieron durante el verano de 2024 por el rodaje de la película Ídolos, dirigida por Mat Whitecross. El largometraje, que se estrenará el 14 de noviembre de 2025, cuenta con Ana Mena y con Óscar Casas encarnan los papeles principales en este drama, donde el protagonista (Edu) se enamora de una artista (Luna) que acaba de inaugurar un salón de tatuajes.