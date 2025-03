De qué va 'Anora', la película comparada con 'Pretty Woman' que llega a los Oscar 2025 con Mikey Madison

Un hombre rico se encapricha de una prostituta, la contrata solo para él y terminan enamorados. Sí, este es el argumento de la archiconocida Pretty Woman, pero también es el inicio de la trama de Anora, la película que ganó la Palma de Oro en Cannes y podría dar la sorpresa en la noche de los Premios Oscar 2025, en los que parte con seis nominaciones: Mejor película, Mejor director, Mejor guion original, Mejor edición, Mejor actor de reparto y Mejor actriz.

Claro que la historia que escribe y dirige Sean Baker poco tiene del romance edulcorado y con final feliz que protagonizaron Julia Roberts y Richard Gere en 1991. La protagonista, Anora —Ani en su círculo íntimo—, es una bailarina de un club neoyorquino y una noche atiende la petición de un cliente que quiere a una chica que hable ruso, idioma de su abuela. El hombre es Vanya, un chico que no llega a la veintena y que se dedica a derrochar el dinero de su padre, un conocido oligarca ruso.

Él enseguida se siente atraído por esa bailarina, inteligente y fuerte, y le ofrece una cuantiosa cantidad de dinero por pasar tiempo y por sexo en exclusiva con él... hasta el punto que le propone matrimonio durante un lujoso viaje a Las Vegas.

"Resulta fascinante el modo en que Baker invita al espectador a participar del embelesamiento que provoca en Ani la posibilidad de gozar de los lujos que le ofrece Ivan a cambio de unos cuantos revolcones diarios. Aunque también es cierto que habrá espectadores que –como le ocurrió a este crítico— no lograrán gozar del todo con el espectáculo de frivolidad, dispendio e indolencia que monta el niño mimado ruso y sus secuaces", destacan en Fotogramas sobre esos inicios de la relación.

Un matrimonio y una traición

Esta sería el primero de los actos a los que se refiere Alissa Wilkinson en The New York Times: "Anorase divide en tres actos, cada uno de los cuales funciona dentro de su propio género, algo prestado y actualizado del Hollywood clásico. El primer acto es un romance que parece una versión más joven y explícita de Pretty Woman, o tal vez solo un cuento de hadas: la chica local y el principito. El segundo acto es una comedia disparatada y frenética con muchos predecesores, el más reciente de los cuales es Uncut Gems: un paseo por Nueva York lleno de escenas con un ritmo hábilmente divertido y algunas caídas. Y el acto final... bueno, dejaré que lo descubras por ti mismo".

La historia de amor alcanza su punto álgido en la capilla nupcial de Las Vegas para después transformarse en "una road movie nocturna, cómica y desolada, también inesperadamente romántica", apunta Elsa Fernández Santos en El País. Es entonces cuando entran en juego los padres de él: envían a unos matones para que solucionen la situación porque no están de acuerdo con esa boda y quieren conseguir, a costa de lo que sea, que esa boda sea anulada. Ani confía ciegamente en el que es su marido, cree que solo tiene que aguantar la ira de su familia hasta que se le pase, pero su dulce sueño termina transformándose en una pesadilla. Sí, el caprichoso y arrogante Vanya, la traiciona de manera despiadada, aunque ella nunca renuncia a su dignidad.

"A veces, una película se gana el viejo cliché de que 'se convierte en una estrella', y estoy aquí para decir que Anora de Sean Baker es la estrella de este año. La he visto dos veces y en ambas ocasiones salí del cine muy emocionada, entusiasmada por las actuaciones, el ritmo y la forma emocional de la película. La única pregunta que queda (y es muy buena) es exactamente de quién será la estrella de Anora", comienza su crítica el reputado Peter Nicholas Bradshaw en The Guardian.

La respuesta para él es sencilla, la gran estrella de Anora es su protagonista, la actriz Mikey Madison, que es la responsable de hacer real a la fascinante heroína de esta tragicomedia. “Es una actuación magnífica de Madison, que se adueña de la pantalla”, destaca Bradshaw.

Mikey Madison, imparable hacia los Oscar

Mikey Madison ha recogido numerosos premios y reconocimientos gracias a su papel en Anora y, aunque en ningún momento se le ha considerado como una de las favoritas a llevarse el Oscar, el BAFTA y el Independent Spirit Awards que ha recogido en las últimas semanas han acelerado la carrera de la actriz y ha complicado las quinielas de los premios de la Academia de Cine. Si finalmente recogiera la estatuilla, a sus 25 años sería la ganadora más joven del premio desde Jennifer Lawrence en 2013.

La trayectoria de Madison en la interpretación comenzó en la comedia dramática Better Things durante 46 episodios. Finalizada la serie, decidió dar el salto al cine y fue su aparición en Once Upon a Time… in Hollywood, de Quentin Tarantino, como Susan Atkins, una miembro de ‘la familia’ Charles Manson, la que llamó la atención del director de Anora.

"Ella aparece de la nada en los últimos 15 minutos de la película y yo me quedé como, 'Dios mío, ¿quién es esa?' Tiene una personalidad y una actuación tan impactantes en esa película. La volví a ver porque realmente me gustó la película, y luego volví una tercera vez simplemente para ver sus escenas", confesaba Sean Baker sobre la joven actriz y la mantuvo siempre en su mente para un futuro proyecto.

Y así llegó Madison al papel de su vida, el de esa trabajadora sexual ‘enamorada’ del niño rico ruso. Para preparar ese papel, se reunió con trabajadoras sexuales, tuvo un instructor de baile y se embarcó en un recorrido por los clubes de striptease de Los Ángeles para conocer de cerca a bailarinas. "Ahora tengo muchos amigos maravillosos que son parte de esa comunidad. Para mí era importante tratar de investigar tanto como fuera posible", contó en una entrevista.

Y a ellas les dedicó su BAFTA: “Quiero tomarme un momento para reconocer a la comunidad de trabajadoras sexuales. Ustedes merecen respeto y dignidad. Siempre seré una amiga y aliada, e insto a los demás a hacer lo mismo”.