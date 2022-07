Los detalles de la esperada boda de Sonia Ferrer y Sergio Fontecha

Sonia Ferrer y Sergio Fontecha por fin se han dado el 'sí quiero'. Lo han hecho en Madrid, en una finca El Patio de Ángela, entre las localidades de Valdemorillo y El Escorial junto a sus más allegados, entre los que se encontraban Laura (la hija de Sonia), o sus mascotas.

Ha sido una boda civil y de noche, donde, aunque el tiempo no acompañaba mucho por la tormenta de verano, han vivido una bonita celebración del día más importante de sus vidas. Durante la ceremonia han sonado canciones como All of me de John Legend o Can't help fall in love interpretada por Ed Sheeran, como ha señalado el magazine Hola.

El secreto mejor guardado: el vestido de la novia

Desde que se sabe que Ferrer y Fontecha estaban comprometidos, la presentadora decidió no soltar prenda sobre cómo sería su vestido en ese día tan especial, pero hizo hincapié en que no quería que pareciese que iba disfrazada.

Se trata de una delicada, romántica y femenina pieza de Aire Atelier, de Barcelona. Sonia explicaba a la revista Hola que inicialmente tenía otra idea sobre el vestido, pero que se dejó asesorar bien y este vestido era "infinitamente mejor".

Un vestido blanco con una gran falda de tul, para la que se han usado 70 metros de tela, un corpiño de encaje chantilly y guipur, y unas pequeñas mangas que caen desde abajo de los hombros, según detallaba el atelier a la revista.

La presentadora también ha optado por llevar un semirrecogido con dos trenzas, decorado con una diadema de pequeñas flores, y todo el look acompañado con un maquillaje natural y sencillo, que no opacase al verdadero protagonista: el vestido.