El director de 'Wicked', Jon M.Chu, da más detalles del 'biopic' de Britney Spears: "Ella estará muy involucrada"

Tras el éxito de Wicked, sabemos que su director, Jon M.Chu, tiene otro proyecto entre manos. Se trata del biopic de Britney Spears, un proyecto con el que el cineasta estadounidense trabajará junto a Marc Platt.

¿Qué se sabe de este nuevo proyecto? Por el momento el director ha avanzado más bien poco. “Realmente no puedo hablar de esto todavía” dijo a Billboard durante su paso por la gala de los Globos de Oro. "Soy un gran fan de Britney. He sido fan desde que era joven y ella era joven y fue una de las 12 actuaciones en el Shrine Auditorium. Así que quiero hacerle justicia y contar su historia como es debido. Pero ya veremos. La estamos desarrollando ahora y queda largo camino por delante" añadió el director de Good Trouble.

No obstante, donde ha dado más detalles ha sido en Entertainment Tonight, donde ha adelantado que la intérprete de Toxic iba a estar muy involucrada. “Todavía no he comenzado nada completamente,pero ella estará muy involucrada en esto. Tengo ideas y cosas, un enfoque, pero es muy pronto”.

Más detalles del biopic de Britney Spears

De momento de los detalles de que se saben de este nuevo film es que el biopic de la artista de Womanizer estaría basado en su libro autobiográfico The Woman in Me. Según contó Variety el pasado mes de agosto, Universal Pictures adquirió los derechos de las memorias de Britney Spears. Incluso la propia cantante se pronunció en redes sobre un “proyecto secreto” del que Marc Platt tendría entre manos.

"Escritas con una franqueza y un humor extraordinarios, las impactantes memorias de Spears ilustran el poder imperecedero de la música y el amor, y la importancia de que una mujer, por fin, cuente su propia historia, en sus propios términos", cuenta en la sinopsis del libro.