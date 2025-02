La divertida pulla de Melody a Jedet por sus críticas al cantar en la alfombra de los Goya 2025

Melody está siendo la protagonista estas semanas. Desde su participación en el Benidorm fest con la canción Esa Diva, la cual la convirtió en la ganadora de la preselección y, por ende, en nuestra representante en Eurovisión, la de Dos Hermanas se deja ver por diferentes espacios. Y no deja a nadie indiferente.

Desde la preselección eurovisiva Melody ha recibido tanto halagos como críticas, estas últimas por su propuesta para el Festival europeo de la Canción. Pero, además, cada intervención de la cantante se convierte rápidamente en viral.

Así ocurrió en su asistencia a los Premios Goya 2025. En la alfombra roja Melody cantaba ante los medios bajo petición de estos, y su torrente de voz se convirtió en un tema muy comentado tanto por los propios asistentes a la gala como en redes sociales.

Por ejemplo, Jedet se quejó de que no dejara de cantar, mientras que otros se quedaban perplejos al escuchar a la artista interpretar Esa Diva. Por todos estas reacciones y comentarios, Melody ha decidido responder. Y lo ha hecho en clave de humor.

Como no podía ser de otra manera, la artista sevillana ha utilizado el cante y la canción Esa Diva para contestar a las críticas. A través de un vídeo simulando una entrevista, la artista contestaba a las preguntas con versos de Esa Diva, entonados con potencia, como es habitual.

Por último, el periodista le preguntaba si era una persona madrugadora, y Melody aprovechaba para lanzarle una pulla a Jedet, pues la celebrity comparó su forma de cantar en la alfombra roja de los Goya a posponer una alarma y que no deje de sonar.

"A mí me encanta ponerme alarmas y sobre todo lo que más me gusta es posponerla. Eso de levantarme a la primera no, que suene y yo cortarla" . El vídeo termina con una pregunta clave de la artista y su inesperada respuesta: "Por cierto, ¿no me vas a hacer cantar? Ea, pues ya no te canto".

"La vida con humor es más vida. Lo voy a dar todo por ustedes. ¡Os quiero!", ha acompañado Melody el vídeo de su original respuesta.