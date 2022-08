Dora Postigo: "Que dejen de culpar a los jóvenes de toda la mierda que nos han dejado"

A sus 18 años, Dora Postigo compagina el instituto con su carrera como actriz, cantante y modelo. Algo muy difícil de hacer en plena adolescencia, pero como ella dice, está en su "quinta vida".

A pesar de los consejos de su gran amiga Carmen Maura, Dora ha ofrecido una entrevista para Divinity en la que no ha tenido tapujos para hablar sobre cómo se siente y cómo quiere desvincularse del concepto de "hija de", pese a pertenecer a una de las familias más mediáticas de España.

Hija de Bimba Bosé y sobrina de Miguel Bosé, Dora quiere desvincular su carrera artística de la de su madre y su tío: “No quiero hablar de ser hija de… No tiene que ver con mi música".

Dora Postigo: "Mi generación se olvida del propósito de la música"

Dora acaba de lanzar su primer EP, Sin prisas no quiero morir. Un trabajo en el que explora cómo se siente su generación, algo que cree que debería ser el objetivo de la música. "Hay muy poca revolución en mi generación. Si ves generaciones anteriores, la música era una vía para protestar", ha explicado parafraseando a Nina Simone: "Why are you doing music if you don't reflect your times?" (¿Por qué estás haciendo música si no es para reflejar tu tiempo?).

Por este motivo, Dora ha asegurado que si lo que esperan de ella es que lance un "el típico hit", esto no va a ocurrir. "Me dan ganas de ir para el otro lado. De no cumplir ciertas expectativas de modas", ha confesado.

Pero además de reprocharle a su propia generación que la poca revolución que existe, también tiene algo que decir a la generación de sus padres: "Que dejen de culparnos por toda la mierda que nos han dejado encima".

Del set de rodaje al instituto

Por otro lado, Dora Postigo se ha puesto bajo las órdenes de Paco León en Rainbow, donde comparte cartel con iconos del cine español como Carmen Maura. "Un mito se convirtió en amiga. Por momentos no me lo creo y me digo: ‘Esa no soy yo, yo no hice eso, no rodé esa película", ha revelado todavía emocionada.

Tras compartir rodaje con actrices como Carmen Maura o Carmen Machi, Dora volvió al instituto, para continuar sus estudios de bachillerato. "Después de rodar una película, y rodearte de gente maravillosa, y cosas que no viste nunca, pues, volver al instituto fue como qué onda, qué es esto, por qué estoy aquí encerrada", ha explicado, asegurando que ese regreso a su vida cotidiana fue "muy duro".