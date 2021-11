Dora Postigo: "Los vecinos me odian, este verano me mandaron una carta"

"Sorry" es la nueva canción de Dora Postigo, que vuelve a la música después de meses volcada en la actuación. Es protagonista de la nueva película coral de Paco León, en la que también trabajan Carmen Machi y Carmen Maura.

El tema estrenado este viernes 12 de noviembre la ha traído al parquecito, aunque de lo que más ha hablado es de su vecindario.

"Los vecinos me odian. Este verano me mandaron una carta diciendo 'Estimado, Dora, desde que llegaste al vecindario todo ha ido a peor. Eres lo peor que nos ha pasado. Encima es la vecina de arriba, con los de abajo bien. Se asoman a la ventana con sus hijos", ha contado al hablar de los vídeos que graba en su habitación cantando y que luego sube a Instagram.

Dora hace estas grabaciones desde que tiene 11 años, aunque nunca había vivido una situación como esta. Hay una especie de guerra en la comunidad.

"La vecina de arriba lo paga conmigo moviendo los muebles a las cinco de la mañana y andando por la casa con tacones como si fuese en pantuflas", apunta Dora, que no sabe bien quién es la vecina, pero este verano le mandó otra carta: "Le respondí. Fue un poco entre el respeto y yo también estoy hasta... Fue bastante agresivo, pasivo".

"Sorry", su regreso a la música

La vecina que mueve los puebles ha tenido la suerte de poder escucharla durante los meses que Dora Postigo ha estado apartada de la música y centrada en la actuación.

"Me estoy reintroduciendo en la música, que es mi mundo", dice sobre esta canción que es el primer adelanto de su próximo EP. Saldrá en 2022 y constará de cuatro canciones: "Será por fin un conjunto que me defina".

Su canción es una canción con mensaje. "Sorry" es un perdón irónico hacia todas las personas que esperan que sean de una manera pero no lo soy", dice Dora, que no solo no es de esa manera que piden los demás, tampoco lo va a ser.

Dora Postigo y su salto al cine

2022 es también el año en que se estrenará Rainbow, la película de Paco León en la que Dora Postigo comparte protagonismo con Carmen Maura y Carmen Machi.

"Yo flipé con que Paco León quisiese grabar un videoclip conmigo (Ojos de Serpiente), y luego me dijo que en realidad lo que quería era que hiciese la banda sonora de su próxima película y luego me dijo que fuese la protagonista. Yo estaba flipando".

La película, "una adaptación moderna de El Mago de Oz", ha sido probablemente el trabajo más exigente al que se ha enfrentado Dora Postigo. "Nunca había estado tantas horas currando, tantos días.... Los días en que ya estaba hasta Pero al final todo el mundo se llevaba tan bien y tenía tan buena onda que el día que estaba librando era como '¿dónde está mi familia?", cuenta sobre el rodaje en que se llevó un interesante consejo: "Carmen Maura me dijo que ella solo veía sus películas una vez" .

¿Repetirá en un futuro? Puede ser aunque por ahora tiene clara una cosa: "La música es mi mundo".

Puedes ver la entrevista completa a partir del minuto 21