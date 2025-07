Oasis, a su público en su último concierto: "No os preocupéis, aquí no tenemos ninguna de esas p**** cámaras de Coldplay"

Oasis a su público en su último concierto: "No os preocupéis, aquí no tenemos ninguna de esas malditas cámaras de Coldplay" | GETTY

Oasis ha vuelto a los escenarios tras su separación en 2009, con la gira: Oasis Live 25', que recorrerá Europa, América, Asia y Oceanía durante cinco meses. Su primera parada fue el Principality Stadium de Cardiff, en Gales, y no concluirá hasta el 27 de noviembre en el Estadio MorumBIS de São Paulo, Brasil.

La noche del 20 de julio, la banda rock se encontraba en Heaton Park, Manchester. Antes de dar pie a la interpretación de Slide Away, el hermano menor dijo: "No os preocupéis, no tenemos ninguna de esas putas cámaras de Coldplay. No nos importa (...) Con quién te toquetees. No es asunto nuestro". Así, el concierto de Oasis pasaba a ser un refugio para todos los infieles.

Lejos de mencionar estas palabras por casualidad, a lo que estaba haciendo mención Liam Gallagher, era al viralizado momento en el concierto de Coldplay del 16 de julio. En el Gillette Stadium de Boston, lakiss cam captó una infidelidad al enfocar a Andy Byron, el CEO de Astronomer, quien está casado y tiene dos hijos, abrazado a Kristin Cabot, la jefa de Recursos Humanos de la misma organización que, también se encontraría casada.

La reacción de lo que parecía una pareja, fue de lo más sorprendente cuando ambos trataron de salir del plano apresurdamente, aganchándose y tapándose la cara. En respuesta a lo captado por las imágenes, el cantante del grupo, Chris Martin dijo: "O están teniendo una aventura o son muy tímidos".

Las consecuencias de este viralizado momento han sido fulminantes, hasta tal punto, queAndy Barn ha perdido su puesto de trabajo. Tras una primera suspensión por “no cumplir con los valores y la cultura de la empresa”, el 19 de julio Baron renunció finalmente a su puesto.