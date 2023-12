Los dos hijos de Concha Velasco, Manuel y Paco, y su turbulenta relación con Paco Marsó

Concha Velasco ha sido una de las artistas más populares de la historia española y durante más de 50 años ha recibido el inmenso cariño del público y sus compañeros de profesión. Cuando se bajaba el telón tampoco estaba sola. Sus dos hijos, Manuel y Paco, siempre han mantenido una relación muy cercana y estrecha con su madre.

Cuidaron de ella durante sus últimos años de vida, cuando su estado de salud se resintió. Su escasa movilidad y la artrosis que sufría la obligaron a trasladarse a vivir a una residencia de mayores en Las Rozas. Han sido ello los que han confirmado su muerte la madrugada de este 2 de diciembre a causa de una complicación en su enfermedad: "Lamentamos informar de que nuestra madre, Concha Velasco, ha fallecido hoy sábado 2 a las 02:00 en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, habiendo recibido los Santos Sacramentos, a consecuencia de una complicación en su enfermedad", reza el comunicado remitido a los medios.

Manuel y Paco son los hijos que la intérprete de La chica yé-yé tuvo junto al productor de teatro y cine Paco Marsó. La pareja se casó en el año 1977 y estuvieron juntos hasta el 2005, cuando se separaron.

Cinco años después, en 2010, firmaban el divorcio. Ese mismo año, Paco fallecía en Málaga a consecuencia de un derrame cerebral que le llevó a estar cuatro días hospitalizado.

Concha Velasco y Paco Marsó en su boda en 1977

Por qué se separaron Concha Velasco y Paco Marsó

Los intérpretes se conocieron en 1966, durante el rodaje de Don Juan Tenorio. Rápidamente se enamoraron, pero su relación tuvo muchos baches. Un matrimonio turbulento que la llevó al extremo a nivel emocional.

La protagonista de Las Chicas de la Cruz Roja contó que incluso llegó a intentar suicidarse. Se derrumbó cuando vio Paco Marsó en un plató de televisión hablando sobre su relación: "Le recuerdo a él diciendo: “Yo nunca he querido a Concha”, “nuestra relación nunca ha sido real”… y recuerdo escucharle diciendo esas cosas y cogí todo lo que tenía en el mini bar y me tomé un bote de pastillas de Lexatin", recordaba en el programa Lazos de Sangre.

"No es que me quisiera suicidar, quería dormirme y que se me quitara el dolor", matizó.

La cuestión económica había supuesto un gran escollo en su relación. Tras un buen puñado de rupturas y reconciliaciones, en 2005 se dijeron adiós de forma definitiva. "Noté que esa vez era para siempre, porque se había enamorado de una chiquita joven, que es lo que suele pasar", contó Concha en una entrevista a TVE.

Paco Marsó y Concha Velasco en 2002

Manuel Martínez, el hijo de Concha con Fernando Arribas

A pesar de que Paco Marsó adoptó a Manuel cuando se casó con Concha Velasco, él no era su padre biológico. La actriz nunca quiso hablar de este tema, aunque en 2021 reconoció que su primogénito había sido fruto de su relación con Fernando Arribas, uno de los directores de fotografía más importantes del cine español.

Cuando la actriz se quedó embarazada, le pidió que se casara con ella, pero él se negó al compromiso porqueya estaba casado. Su primera intención fue abortar, pero al llegar a la clínica tomó la decisión de ser madre soltera.

Años después, la actriz conoció a Paco y a este no le importó reconocer a Manuel como su hijo. Ella le reveló al joven quién era su padre, pero le pidió no hacerlo público hasta que él falleciera y así fue.

Concha Velasco y su hijo Manuel Martínez presentan la obra 'El Funeral' en 2008

Más allá de ser hijo de Concha Velasco, Manuel es un conocido dramaturgo, director y escritor. Su último trabajo fue la publicación del libro Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte (2022), una comedia romántica, en la que se mete en la mente de una mujer.

Fue guionista de La habitación de María, obra de teatro que su madre protagonizó y que supuso su despedida de los teatros. La última vez que la actriz pisó un escenario fue junto a su hijo.

Concha Velasco se despide del teatro con la función 'La habitación de María'

Aunque viene de una familia conocida, el director ha preferido estar alejado de los medios y ha mantenido su vida privada de forma muy discreta. No obstante, durante los últimos años ha sido él quien se ha encargado de informar a la prensa sobre la salud de su madre.

Paco Martínez, el hijo con el que ha vivido Concha Velasco

Paco Martínez, el pequeño de la familia, es la viva imagen de su padre Paco Marsó. De hecho, ha querido seguir sus pasos y también es productor como él. Fundó la productora Chancleta Entertainment y está detrás de los últimos videoclips de El Chojín, entre otros.

En cuanto a su vida personal, es todavía más discreto que su hermano Manuel. Está casado con su mujer Cecilia y tienen un hijo llamado Samuel, el único nieto de Concha. La artista llegó a confesar en muchas ocasiones que el pequeño era su ojito derecho y lo que más le costó durante el confinamiento fue no poder verlo.

Concha Velasco con sus hijos Paco y Manuel en 2014

Además, la actriz siempre estuvo muy unida a Paco, ya que durante algunos meses estuvo viviendo en su casa hasta marzo de 2022 cuando se trasladó por decisión propia a una residencia.

Sin duda, la familia de Concha Velasco siempre ha estado ahí apoyándola y su fallecimiento supone un duro golpe para todo su entorno.