Drew Barrymore comparte una imagen en la que muestra como ha perdido 11 kilos en 3 meses

Drew Barrymore ha estado trabajando muy duro para perder los kilos de más que había ganado durante el último año. Con la ayuda de especialistas, la actriz de 43 años ha querido compartir en redes sociales cómo ha conseguido perder algo más de 11 kilos en tan sólo 3 meses.

En su publicación, podemos ver a Drew posando con su peso anterior y 3 meses después mostrando su nueva figura junto a su entrenadora personal, Marnie Alton: "Esto me ha llevado mucho trabajo. Dieta y ejercicio y luchar como una leona! ¡Maldita genética!". Además, la actriz hace hincapié en lo necesario que es recurrir a un profesional para perder peso de forma saludable y controlada.

En otra publicación la propia actriz se muestra, primero en una foto maquillada sonriendo y luego en otra llorando, para demostrar que no siempre las apariencias se corresponden con la realidad: "Puedo ser esto con dos horas de peluquería y maquillaje y una increíble fotografía e iluminación (...) Lo que no puedo ocultar es que algunos días son difíciles y no tan bonitos, (pasad a la segunda foto)", escribe.

En entrevistas anteriores Barrymore había explicado que se sometía a duras dietas basadas en proteínas para controlar su peso, especialmente cuando se sometía a etapas de presión laboral, tal como le ocurrió durante el rodaje de 'Santa Clarita Diet'.