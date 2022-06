Dua Lipa es demandada por un paparazzi otra vez

Te interesa El sensual baile viral de Dua Lipa: más de 16 millones de visualizaciones en 24 horas

El paparazzi Robert Barbera ha demandado a Dua Lipa porque la cantante ha subido una de sus fotos a su cuenta de Instagram. La instantánea se remonta a una que el fotógrafo realizó en julio de 2018. En la denuncia se explica que la artista ha cometido una infracción de derechos de autor. El paparazzi pide una indemnización económica.

Lo que exige el fotógrafo es una reparación por daños y perjuicios, así como la devolución de todos los posibles beneficios generados por las mismas. No hay que olvidar que la cantante vive de su música, pero también de su imagen. El fotógrafo también pide que la artista no pueda usar sus imágenes en el futuro. En la fotografía, que ya no está disponible en la red social de la cantante, se la puede ver caminando por la calle con un jersey negro con la palabra “héroes” escrita.

No obstante, esta no es la primera vez que denuncian a Dua Lipa por un caso similar. La cantante ya recibió una demanda de la empresa Integral Images.

Por otro lado, Robert Barbera ya vivió situaciones similares con otros cantantes, como Ariana Grande y Justin Bieber, aunque las dos reclamaciones fueron desestimadas. En el caso de Justin Bieber, el caso se resolvió con un acuerdo extrajudicial.

Dua Lipa ya fue demandada en 2019

La agencia la demandó por publicar en Instagram, sin su permiso, una imagen que le hizo uno de sus fotógrafos en 2019. Según aseguran, la artista se benefició porque su perfil social actúa como herramienta de marketing.