Ariana Grande le compra una mansión a Camerón Díaz

El mercado de compra venta de los famosos sigue su curso y existe un universo propio en cuanto a adquisiciones inmobiliarias que se dan entre actores y músicos de caché internacional. La última la han protagonizado Ariana Grande, ha comprado una de las casas de Cameron Díaz. Al final, todo queda entre estrellas.

La casa que ha comprado Ariana Grande era de Cameron Díaz desde el año 2004, cuando se la quedó por menos de dos millones de dólares. La venta se ha consumado en unos cinco millones de dólares. La propiedad se encuentra en Hollywood Hills.

La actriz de Algo pasa con Mary adquirió la casa en 2004 por casi dos millones de dólares. Díaz ha tenido la casa durante dos décadas, pero, según parece ella nunca ha estado viviendo allí y lo curioso es que no hay fotos de esta casa porque no se ha llegado a poner a la venta en ningún portal inmobiliario. Además, se sabe que en 2009 se presentaron planes para demoler la casa y reemplazarla con una residencia, aunque esto no ha llegado a ocurrir.

Pero para propiedades, que se lo digan a Cameron Díaz, que también tiene una lujosa mansión con su esposo Benji Madden en Montecito, además de una impresionante propiedad valorada en quince millones de dólares en Beverly Hills.