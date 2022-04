Demandan a Justin Bieber y al dúo Dan + Shay por infracción de derechos de autor

Te interesa Justin Bieber vuelve al Coachella para cantar 'Peaches' con Daniel Caesar

El cantante canadiense Justin Bieber y el dúo country Dan + Shay han sido demandados por International Manufacturing Concepts, Melomega music y Sound Gems por una infracción de derechos de autor por su canción 10,000 Hours.

Según informa la revista People, dicha demanda acusa al trío de cantantes que han plagiado a la parte central que incluye tanto el estribillo como la estrofa de la canción The First Time Baby Is A Holiday, 1973. El tema original fue escrito por Palmer Rakes y Frank Fioravanti.

Dicha canción fue lanzada hasta 2014, unos cinco años antes del estreno de 10,000 Hours, y la demanda señaló que.

Ambas empresas, que dicen ser los propietarios de la canción, están buscando que se reconozca la titularidad del tema, además de reclamar importantes sumas de dinero.

El éxito de '10.000 Hours'

Bieber y los cantantes country lanzaron la canción en octubre de 2019 a través de Warner Music. El tema fue un éxito y su salida coincidió, prácticamente, con el casamiento de la estrella canadiense, ya que 10.000 Hours debutó solo cuatro días después de que Bieber se casara por segunda vez con su esposa Hailey Baldwin durante una ceremonia religiosa en Carolina del Sur.

La canción consiguió dos premios AMA y un premio Billboard y el año pasado un premio Grammy a la mejor interpretación de dúo/grupo country por este tema. El debate está servido.