Dua Lipa se disfraza en un supermercado y recita las letras de sus canciones como si estuviera loca

Menuda fantasía. ¿Te imaginas que estás en el supermercado y sin comerlo ni beberlo se te acerca una desconocida y te dice: 'no me importa' (i dont my mind)?, ¿y qué pasaría cuando te dieses cuenta de que en realidad se trata de la cantante Dua Lipa, disfrazada, cantando sus propias canciones?

Eso es precisamente lo que le ha pasado a varios clientes de un supermercado estadounidense, donde Dua Lipa ha protagonizado una de las bromas del programa de Ellen DeGeneres. La cantante debía acercarse a la gente que pululaba por el supermercado para recitarles la letra de sus temas, como si estuviese hablando del precio del kilo de tomates... ¡Y el resultado es una maravilla!

Las reacciones son de lo más curiosas. Mientras algunos se giran para mirarla como si estuviera loca, otros le responden e incluso la animan a superar el desamor. Cuando Dua le dice a una señora "mi amor, él me hace sentir como nadie más" ('my love, he makes me feel like nobody else') ella le contesta: "eso es increíble" (that's awesome). Sin duda, un momentazo que no tiene desperdicio y que se ha viralizado rápidamente en las redes. (El momento ocurre en el minuto 2:30)

En la broma también ha participado Lauren, la compositora de algunos de los temas más conocidos de Dua Lipa.

Así compartió el momento Dua Lipa en sus redes sociales: