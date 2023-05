Dua Lipa hace oficial su relación con su novio Romain Gavras en la alfombra roja de Cannes

Dua Lipa se ha comido la alfombra roja en el Festival de Cine de Cannes.

La cantante se caracteriza por brillar en cada evento al que acude con modelos de los mejores diseñadores, pero esta vez no ha posado sola.

Lipa ha aprovechado la ocasión para presentar a su novio, el director de cine Romain Gavras, frente a las cámaras, que han captado la complicidad y la química entre ambos.

La nueva areja ha parecido en la alfombra cogidos de la mano y han posado bien pegados, y sus imágenes juntos han revolucionado las redes sociales.

Pero la oficialización de su relación no es lo único que ha llamado la atención.

Dua ha aparecido, despampanante, con un cambio de look: la intérprete de Scared to be lonely ha apostado por unas courtain bangs (flequillo de cortina), uno de los cortes de pelo de moda que no puede favorecer más a su rostro y mirada.

Además se ha atrevido con un elegane vestido negro de Celine que deja su espalda al descubierto, una apuesta muy sexy y old money —una de las grandes tendencias de moda de este año— para su aparición en el festival.

Quién es Romain Gavras

Romain Gravras es un director de cine francés de 41 años, 14 años mayor que Dua Lipa.

Además de filmes como El mundo es tuyo (2018) nominada a los premios César, o Athenas (2022), proyectada en el Festival de Cine de Venecia, el director es reconocido en Estados Unidos por su trabajo en los videoclips Bad Girls de M.I.A. o Nothing Breaks Like A Heart de Miley Cyrus y Mark Ronson, aunque sus principales proyectos son en cine nativo francés.

El director y la cantante fueron relacionados por primera vez en la fashion weekend de París.