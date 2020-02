Duffy revela que dejó la música tras ser "violada, drogada y secuestrada durante varios días"

"No os podéis imaginar la cantidad de veces que pensé en escribir esto. Muchos de vosotros os habéis preguntado qué me pasó, dónde me metí y por qué", así comienza el duro comunicado de la cantante Duffy en su cuenta de Instagram , en la que solo tiene esta publicación, y el calor de más de 140.000 fans, que le han mostrado su apoyo.

La cantante, de 35 años, estaba llamada a ser la sucesora de Amy Winehouse, por su potente voz y el soul que emanan sus melodías, pero vio de pronto truncada su carrera debido a un terrible suceso, del que ahora, una década después, ha logrado rehacerse emocionalmente.

Duffy, que llegó a lo más alto con su single ‘Mercy’, ha abierto su corazón para contar que fue violada, drogada y secuestrada durante varios días. “No quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos. ¿Cómo podía cantar desde el corazón si lo tenía roto?”, escribe la cantante en su publicación.

“No os podéis imaginar la cantidad de veces que pensé en escribir esto. La forma en que lo escribiría, cómo me sentiría después. Bueno, no estoy completamente segura de por qué ahora es el momento adecuado, y qué es lo que me hace sentir emocionada y libre de poder hablar. No puedo explicarlo.”, comienza.

“Muchos de vosotros os habéis preguntado qué me pasó, dónde me metí y por qué. Un periodista me contactó, encontró la manera de comunicarse conmigo y le conté todo el verano pasado. Fue amable y fue una sensación increíble poder hablar finalmente. La verdad es que -y por favor confiad en mí, ahora estoy bien y segura-, fui violada, drogada y mantenida cautiva durante varios días. Sobreviví, por supuesto. La recuperación llevó su tiempo. No hay una forma suave de decirlo. Pero puedo afirmar que en la última década fueron miles y miles los días que me comprometí a querer sentir la luz del sol en mi corazón nuevamente, ahora el sol brilla”, escribe.

“¿Os preguntaréis por qué no elegí usar mi voz para expresar mi dolor? No quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos. Me preguntaba, ¿cómo puedo cantar desde el corazón si está roto?”. Duffy además ha anunciado que compartirá una entrevista en audio, y anima a sus fans a enviarle preguntas que intentará responder, y les agradece el apoyo y cariño durante todo este tiempo.

La cantante Duffy / Gtres

DUFFY Y EL ÉXITO DE ‘MERCY’

El éxito de Duffy llegaba con ‘Mercy’, segundo single de su álbum debut Rockferry, en el contexto del gran boom de Amy Winehouse y el neo-soul, allá por el 2008. ‘Mercy’ llegó a lo más alto de las listas de éxitos de medio mundo, y Rockferry vendí más de 9 millones de copias. Poco después, desapareció de la escena musical.

La canción habla de “no hacer algo que otra persona quiere que hagas”, y algunos han visto un terrible paralelismo entre la letra del estribillo y la triste historia de Duffy: “Te estoy pidiendo clemencia, ¿por qué no me sueltas?”.

Duffy ganó además un Grammy y tres Brit Awards en 2009 por su álbum debut Rockferry. Sin embargo, su segundo disco Endlessly, no obtuvo grandes resultados en ventas. Desde entonces, sus apariciones públicas fueron contadas. Entre ellas, el concierto de homenaje a Edith Piaf en Nueva York en 2013, o su cameo en la película ‘Legend’ en 2015.

Ahora, la cantante pide respeto para ella y para su familia tras confesar el duro momento por el que tuvo que atravesar: “Por favor, apóyenme para hacer de esto una experiencia positiva.”