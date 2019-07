El 23 de julio de 2011 se apagó una de las voces más destacadas del siglo: Amy Winehouse. El cuerpo sin vida de la cantante, de 27 años, fue hallado en su domicilio de Camden Twon, en Londres y la autopsia reveló que murió de manera "accidental", porque había consumido cinco veces por encima del límite permitido para conducir.

Ocho años después de su muerte, su música sigue acompañándonos y, por esta razón, queremos recordar sus ocho mejores canciones, las que marcaron un antes y después y las que ya forman parte de la historia de la música.

'Back to Black'

Con este tema, producido por Mark Ronson, Amy Winehouse habló de su vida privada y del amor, como hizo en la mayoría de sus éxitos. En este caso, la cantante mostró su turbulenta relación con Blake Fielder y, como ella misma explicó, 'Back to Black' reflejaba uno de los momentos más oscuros de su vida, cuando estuvo totalmente absorbida por su novio y, cuando lo dejaron, se quedó sola. Además, en el videoclip, Amy recreó su supuesto funeral.

'Rehab'

Es una de las canciones más conocidas de Amy Winehouse, donde describió sus problemas con el alcohol y las drogas, y el rechazo a rehabilitarse. La cantante describía 'Rehab' como un tema autobiográfico, en el que hay referencias a su familia, sobre todo de su padre, que deseaba que ingresara en un centro de desintoxicación.

'You Know I'm No Good'

Esta es otra de las canciones más oscuras de Amy, que relató el intento de olvidar un antiguo amor con otro nuevo, que acabó convirtiéndose en una relación tóxica.

'Tears Dry on Their Own'

Amy Winehouse también escribió canciones alegres, como 'Tears Dry on Their Own', con la sampleó 'Ain't No Mountain High Enough'. Con este tema, la artista quiso tratar el tema de las relaciones que sabes que van a fracasar pero que no puedes ponerles fin.

'Love Is A Losing Game'

Este tema, de su segundo álbum, ganó el premio Best Song Musically & Lyrically en los Ivor Novello Awards 2008. Una vez más, Amy Winehouse habló del amor a través de la música, en esta ocasión comparó los sentimientos con un juego en el que sabes que vas a perder.

'Stronger Than Me'

Esta es la canción debut de Amy Winehouse, que consiguió hacerse un hueco en la música y se llevó el premio Best Contemporary Song Musically & Lyrically en los Ivor Novello Awards 2004. La cantante ya empezó su carrera hablando del tema de las relaciones tormentosas, en esta ocasión expresó que no quería ser la persona al mando de la pareja.

'In My Bed'

Este tema, incluido en su álbum debut 'Frank', habla también del amor y de los sentimientos tras mantener relaciones sexuales con una expareja. Una vez más, Amy expuso sus pensamientos personales sobre sus relaciones.

'Just Friends'

Con este tema, Amy arriesgó con ritmos más reggae. Además, siguió hablando del amor y de los hombres que no son capaces de tener un compromiso con la mujer que están y acaban abandonándola.

HOMENAJES A AMY WINEHOUSE

Tras su repentina muerte, muchos artistas han rendido homenaje a Amy Winehouse.

Hemos visto a Dua Lipa y Gallant versionando 'Tears Dry Of Their Own', a Millie Bobby Brown imitándola con el tema 'Valerie', a Mimi emocionándonos con 'Love is a Losing Game' y a Ruth Lorenzo con 'Back to black'.