La dura crítica de un fan a Aitana que ha sido compartida por muchos

Cuando te conviertes en un personaje famoso seguido por miles y miles de personas, es difícil que no cuestionen absolutamente todo lo que haces. Esto es lo que le pasa a la mayoría de estrellas, tanto nacionales e internacionales y parece que Aitana ya se encuentra en este grupo.

La benjamina de la pasada edición de OT es sin duda una de las que más han destacado del concurso, siendo un éxito todo lo que hace. Ha prestado su imagen para firmas de moda, ha escrito un libro y su primera canción está siendo todo un éxito. Pero, ¿a qué precio?

Parece que la nueva versión de 'Teléfono' con la colaboración de la inflencer venezolana Lele Pons ha sido algo que no ha gustado a muchos de sus seguidores. Por este motivo, uno de ellos se ha decidido a escribirle un duro mensaje a la artista mostrando su decepción y preocupación por cómo está llevando la fama: "No entiendo nada Aitana, me da miedo y tristeza lo que estás haciendo. Temo que el rascacielos que quieres construir se caiga por empezarlo por el tejado y no por los cimientos", escribe al principio del mensaje.

El seguidor teme que las discográficas y todo lo que envuelve la industria musical haga que Aitana pierda su esencia y deje de ser lo que enamoró a miles de espectadores: "Te lo envuelven en papel de regalo pero en realidad el regalo eres tú para sus bolsillos" y añade "No seas una marioneta. Corta los hilos, fórmate, aprende, empápate de conocimientos, TRABAJA duro para conseguir las cosas por méritos propios... y ahí sí que podrás con todo, la recompensa se saborea mejor".

Pero sin duda una de las frases más lapidarias ha sido hacia el final del mensaje, en el que sentencia "Estabas a nada de serlo todo y ahora estás buscando TODO para ser NADA".

A continuación puedes leer el mensaje completo:

El mensaje tiene más de 3.000 retuits y está a punto de alcanzar los 9.000 'likes', dejando claro que son muchos los fans que comparten opinión con este mensaje. De momento Aitana no se ha pronunciado al respecto.