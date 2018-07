Aitana demuestra que es una mujer independiente con ‘Teléfono’, su nuevo single

Sin duda Aitana es una de las ex participantes más carismáticas de la última edición de Operación Triunfo. Tras salir de la Academia, ha estado triunfando con su éxito 'Lo Malo', que no ha dejado de sonar durante meses y ahora nos trae su primer single en solitario, 'Teléfono'.

Esta fue una de las canciones que se gestaron durante su viaje a Los Ángeles, donde se crearon algunas de las canciones que se incluirán en su primer álbum. 'Teléfono' es un tema pop, más cercano al tropical house de 'Lo Malo' que a 'Arde', la otra opción que presentó para Eurovisión y que encantó a gran parte de sus seguidores.

También se parece a su éxito con Ana Guerra en la letra: "hoy he dejado mi teléfono para no llamarte" forma el pegadizo estribillo de 'Teléfono', haciendo un ejercicio por ser una mujer independiente y reafirmándose en la idea de que no necesita a ninguna pareja para ser feliz.

En el videoclip, dirigido por Mauri D. Galiano y producido por Be Sweet, vemos a Aitana con diferentes looks interpretando el tema en varios escenarios. Con un jersey oversize mezclada con un fondo de nubes, similar al de Rihanna en 'Diamonds'; o paseando entre unas columnas de espejos, en una escenografía a lo 'Mirrors' de Justin Timberlake pero más simplificada.

'Teléfono' ha sido compuesto por Andrés Torres, Mauricio Rengifo, productores de 'Despacito' y la propia Aitana,