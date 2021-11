Duras críticas a Chris Pratt por una desafortunada comparación entre su mujer y su exmujer

Cada cual es libre de interpretarlo a su manera, pero Chris Pratt ha levantado ampollas con su última publicación en Instagram. Para entender la polémica, hay que poner en contexto su vida amorosa. El actor se casó en 2019 con Katherine Schwarzenegger y un año después daban la bienvenida a su hija, Lyla.

Sin embargo, el actor de Guardianes de la Galaxia ya había estado casado con la actriz Anna Faris, a quien conoció a mediados de 2007 durante el rodaje de la película Take Me Home Tonight. Un año después de comprometían y en 2009 se daban el sí quiero en una ceremonia en Bali (Indonesia). En 2012 nacía su primer hijo, Jack, que llegaba al mundo de forma prematura nueve semanas antes de lo previsto. El niño tuvo dificultades para salir adelante, pero gracias a los médicos disfruta de una vida estable. En ese momento, su padre afirmaba que había empezado a creer en Dios ya que sus oraciones habían hecho efecto. Cuando el pequeño cumplió cinco años, en 2017, Pratt y Faris se separaban.

Chris Pratt, Anna Faris y su hijo Jack // Getty

Ahora el actor de 42 años ha levantado un auténtico huracán de comentarios por las palabras que ha escogido para demostrarle su amor a su actual mujer. Junto a una idílica foto de la pareja, el intérprete alababa las cualidades de Katherine, que le ha dado "una vida increíble y una hija hermosa y saludable". Sí, ha escrito saludable. Y los tuiteros no han tardado en reaccionar criticando la nula empatía de Pratt no solo con su exmujer, también con su primer hijo, Jack. La desafortunada comparación ha traído cola en las redes sociales.

"Chicos, de verdad. ¡Fijaros en cómo me mira! Quero decir, ¡encontrad a alguien que os mire así! ¿Vale? Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y saludable, mastica tan fuerte que a veces me pongo los auriculares para no escuchar, ¡pero es amor! Ella me ayuda con todo. A cambio, periódicamente, abro un frasco de pepinillos. Ese es el trato. Su corazón es puro y me pertenece. Mi mayor tesoro junto a mi tarjeta Ken Griffey Jr. Upper Deck Rookie. Y lo que estoy diciendo, si lo saben, es mucho. Es su cumpleaños en unas seis semanas. Entonces, si no le consigo nada, le diré que mire esta publicación. Te amo, cariño", escribió.