Edurne, de cerca: cuántos años lleva con David De Gea, su hija Yanay y su pasión por los funkos

Se cumplen 18 años de la edición de Operación Triunfo que dio a conocer a Edurne. La cantante madrileña de 37 años fue una de las concursantes de OT 2005, que ganó Sergio Rivero y ella quedó de sexta, por detrás de Fran Dieli. La segunda de ese año fue Soraya Arnelas.

Su paso por el talent le abrió las puertas de la industria y en 2006 publicó su primer álbum de estudio, Edurne, al que han seguido otros seis. Edurne tiene ya siete discos y prepara el lanzamiento del octavo, que supondrá el regreso al pop de los 2000 y del que ya ha publicado dos adelantos. El último es Fresas & Champán, que estrenó el viernes 3 de marzo y que define como "un canto al amor propio, a quererse a uno mismo".

El problema de voz de Edurne

Edurne prepara este disco tras verse obligada a poner en pausa su carrera artística por un problema de salud. En julio de 2022 se vio obligada a paralizar su gira para cuidar su voz.

"Hace más o menos un mes, os conté que estaba un poco regular de la voz y que me habían mandado reposo vocal sin cantar unas semanas...", escribió en Twitter para anunciar su decisión de "cancelar todo" durante tres semanas y "guardar reposo total absoluto hasta agosto" para poder recuperarse. La cantante fue aplicada y pudo retomar su gira en agosto.

Cantante, gamer y un debut en 'Ana y los siete'

Antes de que su voz le pidiese un descanso, Edurne había dado un giro a su carrera cuando en febrero decidió abrirse un canal de Twitch.

La cantante, y ahora también gamer, empezó en la plataforma comentando su faceta musical y pronto dio el salto a los videojuegos tratando de aprender a manejar algunos de los más populares. Pronto consiguió sumar más 140.000 seguidores en su canal.

El punto de inflexión lo marcó Arkadia 2, la cantante fue invitada y desde el principio abrazó los secretos y peligros de Ark: Survival Evolved. Después del primer streaming se mostró emocionada y aseguró que no podía dejar de pensar en la serie.

Para la actriz este no es su primer personaje, ha sido actriz en varios proyectos. Antes de participar en OT salió en las series Robles, investigador, Hospital central y Ana y los 7. Y entre 2018 y 2020 grabó 224 capítulos de Servir y proteger y también ha salido en series como Gym Tony y La que se avecina.

En televisión también ha participado en otros concursos como Más que baile, donde quedó segunda finalista, y Tu cara me suena, del que salió ganadora de la tercera edición. Su versión de Single Ladies de Beyoncé es una de las actuaciones más célebres y más reproducidas en la historia del programa.

Los funkos, la gran pasión de Edurne

Los videojuegos se han convertido en la nueva afición de Edurne, aunque su verdadera pasión es otra. Edurne es una amante confesa de los funkos.

"Tengo como unos 650", le dijo a Pablo Motos en enero de 2022 en El Hormiguero, y le explicó también cómo empezó esta afición. "No empecé comprando estos muñecos. Todo es culpa de mis amigos, que empezaron a regalármelos. De repente vi como cuatro o cinco juntos y dije 'qué guay", explicó.

Su colección tiene muñecos de todo tipo: "Hay Funko de todo, de Disney, de Dentro del laberinto, de las películas que me gustaban...". Tiene hasta el Funko oficial de su pareja, el futbolista David De Gea, y uno propio aunque no oficial. Es una customización que le hizo un fan a un muñeco más o menos neutro.

Antes de esta entrevista, la cantante había mostrado la colección en un directo en Instagram durante el confinamiento y aclaró que algunos de los exhibidos son de David De Gea. También contó cuál fue el primero, con el que empezó esta pasión que no tiene límites. "Tengo muchos pero quiero más", dijo la cantante, cuyo primer Funko fue Rapunzel, protagonista de la película Enredados de Disney.

La relación de Edurne y David De Gea y la hija de ambos

Edurne tiene su enorme colección de Funkos en Manchester, ciudad en la que fijó su residencia para estar cerca de su chico, el portero David De Gea.

La relación saltó a los medios en enero de 2011 —llevan más 12 años juntos— y siete años después decidieron dar este paso. "Me he mudado allí. Yo vivo en Manchester y vengo aquí a España para trabajar. Finalmente no ha podido ser que él esté aquí, pues ya me voy yo, no pasa nada", contó Edurne a Europa Press refiriéndose a los intentos de De Gea de fichar por un equipo español.

Dos años después de la mudanza, la pareja dio un nuevo paso en su relación y anunció el nacimiento de su primera hija. Yanay —mi amada, mi morenita en quechua— nació el 4 de mazo de 2021, acaba de cumplir dos años.

La cantante y el futbolista no tienen, por ahora, intención de ampliar la familia y así lo dejó claro Edurne el pasado verano.

Para la madrileña, no es el momento de hacer "mayor" a Yanay. "No sé si dentro de cuatro o cinco años, pero ahora no tengo tiempo. Lo pienso y digo: 'no puedo".