Edurne desata la locura al vestirse de Jessica Rabbit

La cantante lució un vestido que ha desatado pasiones en las redes sociales, donde no han podido evitar encontrarle un parecido con Jessica Rabbit , el clásico personaje de la película '¿Quién engañó a Roger Rabbit?'.

Siempre se ha caracterizado por llevar una vida personal de lo más discreta, pero Edurne suele utilizar su cuenta de Instagram para acercarse a sus seguidores y mostrarles algún detalle de su día a día. Hace un par de meses sorprendía a muchos fans compartiendo una foto junto a su madre, con la que guarda un gran parecido físico. "¡Parece tu hermana!", le escribían.

Así, la cantante ha publicado varias instantáneas con motivo del final de Got Talent, el programa donde participa como jurado. Anoche el concurso llegaba a su fin y para la gran gala de despedida Edurne eligió un look brillante que además de causar sensación, puede ser de gran inspiración para las que todavía no sepan qué ponerse para estas fiestas.

Edurne escogió un vestido diseñado por Lia Stublla, de lentejuelas rojas y escote bardott. El peinado con ondas al agua y su actitud sexy recordaron mucho a Jessica Rabbit, el emblemático y seductor personaje de la película '¿Quién engañó a Roger Rabbit?'.

"Pareces una estrella de Hollywood", comentaban sus fans, dejando claro que el modelito ha sido todo un acierto. ¡Guapísima! La imagen acumula más de 100.000 me gusta. Su chico, el futbolista David de Gea, compartió en su cuenta de Twitter una imagen del mítico personaje.

La modelo Heidi Klum, que cada año sorprende más con sus disfraces de Halloween, eligió este personaje para una de sus fiestas. ¡Espectacular!