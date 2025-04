Ellen Pompeo ('Anatomía de Grey') recuerda la gran donación que hizo Taylor Swift cuando ella se lo pidió

Ellen Pompeo ha envuelto de halagos a Taylor Swift en su visita a The Jennifer Hudson Show. La actriz de Anatomía de Grey ha hablado de su relación con la cantante a petición de la presentadora, y la intérprete ha desvelado algún que otro secreto guardado hasta ahora.

Pompeo ha señalado a Taylor Swift como una de las razones por las que gana puntos con sus hijas, de 15, 10 y 8 años. Y el videoclip de Bad Blood en el que la actriz hizo un cameo en 2014 fue un punto a favor como madre: "Eso me permitió conectar mucho con las dos chicas durante un tiempo".

La participación fue totalmente genuina, tal y como ha explicado: "Taylor es una chica tan buena... No la conocía y me invitó a salir en el video, así que pensé: '¡Qué divertido!'". "Fui e hice el video, fue lo más fácil, como una o dos horas", ha detallado sobre aquella experiencia.

Esa experiencia no solo le dio conocer un poco más a Taylor Swift, sino la oportunidad de llevar su relación a un escalón más. Y es que la actriz ha contado que ella y su marido son voluntarios de un hospital infantil, y no dudó en pedirle a la actriz algo especial.

"En ese momento, Chris y yo hacíamos mucho voluntariado para el Hospital Infantil de Los Ángeles, donde tenían un programa increíble donde hacían música para los bebés en la UCIN y para los padres que tenían que trabajar todo el día y no podían estar con los niños", ha detallado.

"Así que me armé de valor y le pregunté a Taylor: '¿Podrías hacerme un cheque generoso para Children's?'. 20 minutos antes no me conocía, y esa chica me hizo el cheque más grande sin pestañear", ha expuesto, dejando claro el lado solidario de la estrella del pop.