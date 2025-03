Las teorías que señalan una posible colaboración de Lady Gaga y Taylor Swift en el álbum 'Mayhem'

Este 7 de marzo es un día especial tanto para Lady Gaga como para los Little Monsters. La cantante ha estrenado Mayhem, un nuevo disco de lo más pop con el que la propia artista dice distanciarse de sus anteriores discos.

Shadow Of A Man, Abracadabra, Don't Call Tonight... Son algunos de los temas más halagados de la trackist del disco. Pero, además, hay una canción en concreto que no ha pasado nada desapercibida.

Se trata de How Bad Do U Want Me. La canción ha provocado en muchos de los fans de Gaga una reacción de lo más peculiar: muchos han comentado en redes sociales la posibilidad de que tenga a Taylor Swift detrás, por su estilo, su ritmo y su letra.

De hecho, muchos apuntan a que el tono en el que canta Lady Gaga es extremadamente parecido al de Taylor Swift. Pero la mayoría de comentarios han ido dirigidos a los coros de la canción, donde, para muchos, la voz es la de la intérprete de Love Story.

Pese a la locura colectiva que ha provocado How Bad Do U Want Me, ni Lady Gaga ha mencionado nada al respecto ni Swift aparece acreditada en la canción. Aunque no sería la primera vez que la cantautora forma parte de un tema famoso sin firmar los créditos: ya le pasó esto con This Is What You Came For, de Rihanna y Calvin Harris.

Letra de How Bad Do U Want Me

La chica buena de tus sueños

The good girl in your dreams

Está furiosa porque me amas

Is mad you're lovin' me

Sé que te gustaría que ella fuera yo

I know you wish that she was me

¿Cuánto, cuánto me deseas?

How bad, bad do you want me?

Tú no eres de los que engañan (no eres de los que engañan)

You're not the guy that cheats (not the guy that cheats)

Y temes que ella te deje (que ella te deje)

And you're afraid that she might leave (that she might leave)

Porque si me acerco demasiado, ella podría gritar

'Cause if I get too close, she might scream

¿Cuánto, cuánto me deseas?

How bad, bad do you want me?

Porque te gusta mi pelo y mis jeans rasgados

'Cause you like my hair and my ripped-up jeans

Te atrae la chica mala que hay en mí

You like the bad girl I got in me

No puedes sacarla de tu mente

She's on your mind, like, all the time

Pero la semana pasada me tatué por nosotros

But I got it tattooed for us last week

Incluso los chicos buenos se van

Even good boys leave

¿Cuánto, cuánto me deseas?

How bad, bad do you want me?

Porque odias el caos, pero amas la adrenalina

'Cause you hate the crash, but you love the rush

Y yo debilito tu corazón cada vez

And I'll make your heart weak every time

Escuchas mi nombre, pero piensas en ella

You hear my name, but she's in your brain

Y aquí estoy, lista para besarte en la vida real

And I'm here to kiss you in real life

Estoy a punto de armar un escándalo

'Bout to cause a scene

¿Cuánto, cuánto me deseas?

How bad, bad do you want me?

Tienes pesadillas (pesadillas)

You panic in your sleep (panic in your sleep)

Y te sientes un completo extraño (te sientes un completo extraño)

And you feel like such a creep (feel like such a creep)

Porque, con los ojos cerrados, puedes espiar

'Cause with your eyes closed, you might peek

Se siente tan, tan bien que te deja sin palabras

So hot, hot that you can't speak

Te ves tan perdido con tus amigos (perdido con tus amigos)

You're so fucked up with your crew (fucked up with your crew)

Pero cuando estás solo, eres sincero (solo, eres sincero)

But when you're all alone, it's true (all alone, it's true)

Sabes perfectamente lo que hacemos

You know exactly what we do

¿Cuánto, cuánto me deseas?

How bad, bad do you want to?

Porque te gusta mi pelo y mis jeans rasgados

'Cause you like my hair, my ripped-up jeans

Te atrae la chica mala que hay en mí

You like the bad girl I got in me

No puedes sacarla de tu mente

She's on your mind, like, all the time

Pero la semana pasada me tatué por nosotros

But I got it tattooed for us last week

Incluso los chicos buenos se van

Even good boys leave

¿Cuánto, cuánto me deseas?

How bad, bad do you want me?

Porque odias el caos, pero amas la adrenalina

'Cause you hate the crash, but you love the rush

Y yo debilito tu corazón cada vez

And I'll make your heart weak every time

Escuchas mi nombre, pero piensas en ella

You hear my name, but she's in your brain

Y aquí estoy, lista para besarte en la vida real

And I'm here to kiss you in real life

Estoy a punto de armar un escándalo

'Bout to cause a scene

¿Cuánto, cuánto me deseas?

How bad, bad do you want me?

Uh-oh, ah, amas a una chica buena

Uh-oh, oh, you love a good girl

Uh-oh, ah, amas a una chica buena loca

Uh-oh, oh, you love a good girl bad

Uh-oh, ah, conviertes a una chica mala

Uh-oh, oh, you make a bad girl

Uh-oh, ah, haces que una chica mala se enoje

Uh-oh, oh, you make a bad girl mad

Una loca historia de amor

A psychotic love theme

¿Cuánto me deseas?

How bad do you want me?

Esa chica en tu cabeza no es real

That girl in your head ain't real

¿Cuánto me deseas, de verdad? Ah

How bad do you want me, for real? Oh

Porque te gusta mi pelo y mis jeans rasgados

'Cause you like my hair, my ripped-up jeans

Te atrae la chica mala que hay en mí

You like the bad girl I got in me

No puedes sacarla de tu mente

She's on your mind, like, all the time

Y la semana pasada me tatué por nosotros

But I got a tattoo for us last week

Incluso los chicos buenos se van

Even good boys leave

¿Cuánto, cuánto me deseas?

How bad, bad do you want me?

Porque odias el caos, pero amas la adrenalina

'Cause you hate the crash, but you love the rush

Y yo debilito tu corazón cada vez

And I'll make your heart weak every time

Escuchas mi nombre, pero piensas en ella

You hear my name, but she's on your brain

Y aquí estoy, lista para besarte en la vida real

And I'm here to kiss you in real life

Estoy a punto de armar un escándalo

'Bout to cause a scene

¿Cuánto, cuánto me deseas?

How bad, bad do you want me?