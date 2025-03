La reacción de Taylor Swift al álbum de Selena Gomez y Benny Blanco, 'I Said I Love You First'

Selena Gomez y Benny Blanco por fin han hecho efectivo el estreno de su álbum I Said I Love You First tras varios adelantos, como su divertida colaboración con Gracie Abrams titulada Call Me When You Break Up.

La pareja estadounidense se une así musicalmente tras anunciar su compromiso el pasado mes de diciembre, por lo que han aprovechado algunas canciones de su disco conjunto para contar detalles de su historia de amor. En Sunset Blvd, por ejemplo, Gomez y Blanco hacen referencia a la calle Sunset Boulevard de Los Ángeles (California), donde mantuvieron su primera cita romántica. Para los hispanohablantes, otra canción destacada es Ojos tristes, un sample del tema de Jeanette de 1981 compuesto por Manuel Alejandro: El muchacho de los ojos tristes.

Así, tras el estreno de I Said I Love You First, Selena Gomez y Benny Blanco han conseguido que Taylor Swift reaparezca en redes sociales, ya que la artista llevaba más de cien días sin compartir contenido en Instagram. Y la ocasión lo merece, ya que la intérprete de Cruel Summer ha querido felicitar a su gran amiga por su nuevo trabajo.

"Amo mucho este álbum. Madre mía...", ha escrito Taylor Swift en mayúsculas a través de una historia de su perfil de Instagram, donde suma más de 280 millones de seguidores.

La larga amistad entre Taylor Swift y Selena Gomez

Taylor Swift y Selena Gomez se conocieron gracias a sus exparejas. En el año 2008, la primera salía con Joe Jonas y la segunda con Nick Jonas, que eran hermanos y triunfaban como los Jonas Brothers. Un cuartero de estrellas infantiles que fue el germen de una poderosa amistad entre las dos artistas, que continúan siendo íntimas a día de hoy.

Swift y Gomez han cantado juntas sobre el escenario, se han ido de vacaciones, de fiesta, se han abrazado en eventos, se han defendido de manera pública, han soplado juntas las velas de cumpleaños... Solo les queda grabar una canción.

Llevan compartiendo momentos juntas y apoyándose de manera incondicional más de 15 años. Además, no es ningún secreto que Taylor Swift rechazaba completamente la relación de Selena Gomez con Justin Bieber ante las continuas traiciones del intérprete de Baby.