Emilia Clarke comparte las impactantes imágenes recuperándose de sus dos aneurismas cerebrales

Hace unas semanas Emilia Clarke reveló en una entrevista para The New Yorker que sufrió dos aneurismas mientras rodaba 'Juego de Tronos' con motivo del lanzamiento de 'Same You', una organización benéfica para proporcionar tratamiento a gente que se recupera de esta clase de afecciones médicas.

Clarke sufrió el primer aneurisma en 2011, cuando tenía 24 años y acababa de finalizar el rodaje de la primera temporada de la serie: "La primera vez fue difícil, la segunda me costó más mantenerme optimista", ha explicado en una entrevista para el programa Sunday Morning del canal CBS.

La actriz ha mostrado en el programa varias imágenes de cuando estuvo hospitalizada recuperándose de las intervenciones, mostrando su lado más personal. "Para explicarlo de forma sencilla es el peor dolor de cabeza que un ser humano puede tolerar. Era muy intenso. Sabía que tenía dañado en el cerebro. No sabía cómo. Movía mis dedos, pies, manos, me preguntaba cosas... frases en Dothraki, intentaba forzar mi memoria para mantenerme consciente", explica.