Eminem, a punto de morir por las drogas

Eminem confiesa en el documental How to Make Money Selling Drugs , que estuvo a punto de morir de sobredosis debido a su adicción a las drogas: "Si llego a entrar en el hospital dos horas más tarde, estaría muerto". El rapero era adicto al Xanax, al Valium o al Vicodin.

"Creo que la vez que tomé mi primer Vicodin, tuve esa sensación de alivio. Como que todo era suave y no sentía ningún dolor. Sentí como que me entumió". Esto es lo que confiesa Eminem en el documental How to Make Money Selling Drugs (Cómo conseguir dinero vendiendo drogas) dirigido por Matthew Cooke.

El rapero era adicto a los tranquilizantes Xanax, Valium y Vicodin: "No sé en qué momento empezó a ser un problema. Sólo recuerdo que me gustaba más y más. La gente intentaba decirme que tenía un problema", y añade "Yo decía: saca a esta jodida persona de aquí. No puedo creer que me digan esa mierda. No estoy pinchándome heroína, Joder, no estoy metiéndome coca por la nariz ni fumando crack".

Esta adicción casi lo lleva a la muerte por sobredosis hace unos años, ya que sus órganos estuvieron a punto de fallar. "Una vez tuve una experiencia cercana a la muerte. Si hubiera llegado al hospital dos horas más tarde, me habría muerto. Mis órganos internos dejaban de funcionar, mi hígado, los riñones". Por suerte llegó a tiempo al hospital y pudieron tratarlo y hacerle diálisis.

Finalmente Eminem se sometió a un duro proceso de rehabilitación del que explica que sacó fuerzas pensando en sus hijos.

Este documental incluye a otros artistas como Woody Harrelson, 50 Cent y Susan Sarandon.