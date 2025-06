La visita de Five y un outfit a lo Barbie: Todas las sorpresas de Robbie Williams en su gira de 2025

Robbie Williams está en plena gira este 2025, pasando por innumerables ciudades europeas. Entre ellas se encuentra el RCDE Stadium de Cornellá (Barcelona), donde dará un concierto de altura con Europa FM como emisora oficial el próximo 5 de julio.

Pero hasta entonces el artista se está dejando ver por otro países, desvelando cómo es su show en directo y dejando caer la posibilidad de traer algo especial a España.

Recopilamos los mejores momentos del espectáculo de Robbie Williams con su gira BRITPOP:

Un outfit a lo Barbie

Robbie Williams tiene preparados para sus conciertos un gran repertorio de vestuarios, entre los que destaca un total look fucsia. El artista aparece envuelto con un abrigo rosa que eclipsa a los fans, para mostrar posteriormente unos pantalones y una camiseta de tirantes del mismo tono.

Esta divertida forma de conquistar al público culmina con una versión de Just Can't Get Enough de Depeche Mode.

Un popurrí de escándalo en sus conciertos

En mitad del show Robbie Williams deslumbra con un popurrí de canciones de Foo Fighters, Blur, Bon Jovi y The White Stripes, demostrando que las covers no se le resisten, ni ahora ni nunca.

Five como invitados en Londres

El británico sorprendió en su concierto en Londres el 6 de junio al invitar al escenario del Emirates Stadium a los cinco miembros originales de la banda FIVE.

Los músicos tocaron por primera vez juntos después de 25 años, al ritmo de Keep On Movin, la canción del grupo de 1999. De hecho, fue el propio Williams quien arrancó con esta canción antes de invitarlos al escenario, lanzando una incógnita: "Un momento, no recuerdo la letra del siguiente fragmento. Me pregunto si alguien puede ayudarme".

Así, Ritchie Neville, Scott Robinson, Sean Conlon, Abz Love y J Brown se unieron al artista para cantar su famoso tema.

Wiley, Lethal Bizzle y Scorcher sobre el escenario

En su segunda noche en Londres, Robbie Williams quiso deleitar a sus fans invitando a los raperos Wiley, Lethal Bizzle y Scorcher. Juntos interpretaron en directo su reciente colaboración, Can’t Touch This.

Una conversación con su yo del pasado

Entre los más momentos más peculiares del concierto se encuentra la charla con una representación artificial de un Robbie Williams joven (con chistes sobre su pasado hedonista) y luego un Robbie mayor (con chistes sobre la disfunción eréctil).

Lulu al ritmo de Relight My Fire

Por si era poco, en su primer concierto en Londres Robbie Williams también tuvo una invitada estrella: se trata de Lulu, con la que viajó al pasado para cantar su colaboración juntos en la época de Take That, Relight My Fire. ¿Sacará a alguien al escenario? Aunque Estopa, desgraciadamente, al final no podrá ser...