El emotivo mensaje de Manuela Trasobares a Nebulossa: "Quedan muchas zorras por liberar"

Zorra homenajea la libertad, la trasgresión, el feminismo y el empoderamiento de las mujeres.

Nebulossa ha triunfado en el Benidorm Fest, logrando 156 puntos, y será el próximo representante de España en Eurovisión . Mark y Mery viajarán en mayo a Malmö (Suecia) con el objetivo de hacer bailar a toda Europa y volver a Alicante con el micrófono de cristal y el título de campeones.

No es una canción sin más, tiene un potente mensaje que no pasa desapercibido y reivindica a los colectivos oprimidos, como las personas LGTB. No es extraño que los valencianos eligieran a Manuela Trasobares, la primera concejala trans española, para homenajear en el videoclip.

"Por las valientes y las sublevadas, por las que rompían copas en riguroso directo televisado tras lanzar un mensaje poderoso cuando todavía poca gente se atrevía. Esto va por todas las Manuelas Trasobares", escribía Nebulossa en Instagram.

De hecho, terminaron la actuación en la final del Benidorm Fest gritando 'Tira la copa! ¡Tira la copa!', una expresión que Manuela dijo en televisión en 1996 para defender la transexualidad. Durante un arrebato de entusiasmo y enfado, tiró varios de los vasos de agua que había en la mesa.

La reivindicativa respuesta de Manuela Trasobares a Nebulossa

La exconcejal de Geldo (Castellón) ha celebrado el triunfo a Eurovisión de Mark y Mery y les ha dedicado unas preciosas palabras en la misma red social: "Las niñas que hay en nosotras no pueden estar más pletóricas; tantos años queriendo coartar nuestro deseo de ser y soñar y hoy, más que nunca, somos esas zorras que tanto temían: empoderadas y de postal".

"Agradezco mucho vuestro trabajo y homenaje; y aunque haya quien quiera distorsionar y hacer parodia de esa catarsis que fue el 'tira la copa', no es más que el mismo estadillo que habéis hecho por demostrar que las mujeres, simplemente, podemos… A pesar de la misoginia. A pesar de la transfobia. A pesar del edadismo. A pesar del exigente y constante cuestionamiento social", continúa Manuela.

Ha terminado defendiendo que "quedan muchas copas por romper y zorras por liberar". "Vamos a seguir luchando para que ese rugido se expanda por una Europa en la que los fantasmas del pasado vuelven a deambular para asustarnos", ha acabado.

