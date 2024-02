¿Quién es Manuela Trasobares? Conoce a la concejala transgénero a la que Nebulossa homenajea en el videoclip de 'Zorra'

Desde que se escuchó por primera vez el pasado 14 de diciembre Zorra se posicionó como una de las claras favoritas del Benidorm Fest 2024.

El tema del dúo alicantino Nebulossa, con sonido electrónico de claras influencias ochenteras, traslada un tajante mensaje de empoderamiento femenino. “Si salgo sola soy la zorra / Si me divierto la más zorra / Si alargo y se me hace de día / Soy más zorra todavía”, dice la letra de esta canción que ya es semifinalista del certamen en el que se va a elegir la que será la candidatura española en Eurovisión 2024.

Su videoclip —que tras su paso por las semifinales tiene más de 1.500.000 de reproducciones en YouTube— es un homenaje a todas las mujeres que han roto las normas para que la sociedad avance en el reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBIQ+. Pero Nebulossa ha querido ensalzar especialmente a una de ellas, Manuela Trasobares, a la que consideran “un claro ejemplo de instinto de superación y empoderamiento total”.

“Aquí una humilde ZORRA que jamás estará a tu altura, pero voy a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Nos van a seguir escuchando y romperemos tantas copas como sean necesarias”, escribía Nebulossa en sus redes sociales a modo de presentación del videoclip.

Trasobares está tan presente en ese vídeo que Mery (María) Bas luce un vestido rojo y una cinta en el pelo iguales que los que la activista llevaba en la mítica intervención del programa de Canal 9 que le hizo famosa.

Historia de la tele, historia del activismo

Manuela Trasobares hizo historia de la televisión en octubre de 1996, en el espacio de debate Parle vosté, calle vosté del canal público valenciano donde fue invitada para hablar sobre transexualidad. Su alegato —y su furia porque llegó a tirar una copa— en defensa de los derechos y la visibilidad de las mujeres trans, y de todas las mujeres, traspasaron el ámbito local y ella se convirtió en símbolo de la lucha por la igualdad.

"Yo soy una mujer, Manuela Trasobares y nadie, nadie puede decir lo contrario" es la frase con la que se convirtió en una figura mítica.

Pero en ese programa, además de pelear por ser ella misma, cantó para demostrar que también era una reconocida mezzosoprano, formada en Sofía (Bulgaria), que había pisado los escenarios del Liceo de Barcelona, la Scala de Milán y el Palacio de la Música de Valencia.

Además de su carrera como cantante de ópera, Trasobares, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, es pintora y escultora, y siendo niña recibió clases de Salvador Dalí, gran amigo de su abuelo. Y aunque su origen está en Figueras (Girona), en los 90 se instaló en Valencia donde fue artista fallera y creó fallas con un marcado carácter reivindicativo.

En 2001, la artista protagonizó una agria polémica a partir de una de sus fallas que fue censurada por Rita Barberá, alcaldesa de la ciudad de Valencia en aquel tiempo. Una figura cuyas facciones parecían las de Barberá, con un plátano entre las piernas, fueron el motivo de su expulsión del Gremio de Artistas Falleros de Valencia.

Entonces se retiró a Geldo, un pueblo de la provincia de Castellón donde, de nuevo, firmaría un capítulo de la historia política y social al convertirse en la primera concejala transexual por el partido Acción Republicana Democrática Española (ARDE) y llegó a tener en su manos la gobernabilidad del Ayuntamiento.

“La política fue un infierno. Me mandaban cartas anónimas diciendo que me iban a matar y a quemar la casa. Tenía miedo de salir a la calle. El paso por la política me hizo entender que, por desgracia, desde la política no se puede hacer nada. Hay muchos intereses y grandísimos oligopolios que controlan todos los países”, explicaba años más tarde sobre el desencanto de esta época de su vida.

Retirada de la política, Trasobares sigue siendo una influyente activista y un referente del colectivo LGTBIQ+ y ha sido la protagonista de los documentales Manuela Trasobares: Color y dolor, de Lola Merchán y El arte como refugio del alma, de Idriss Kaffouf, además de haber participado en el especial de Atresmedia Una Navidad con Samantha Hudson, junto a Anabel Alonso o Pepe Viyuela.

En 2022, coincidiendo con su 60 cumpleaños, la artista publicó su primer libro: Voluntad de poder, considerado “el primer tratado formal del Trasobarismo, tras 60 años de reflexión, investigación, estudio y experiencia”.

Ella misma reconoce que no es fácil de leer, “tiene un contenido denso aunque explicado con palabras llanas”, pero espera que sirva, especialmente a los jóvenes “para comprender las causas y antecedentes de los lamentables sucesos presentes”