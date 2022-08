"Esas imágenes pueden hundir mi carrera": Pablo Alborán habla de su vídeo más comprometido

Pablo Alborán nació con una estrella debajo del brazo. Ya de pequeño apuntaba maneras en su Málaga natal: cantaba, se disfrazaba, imitaban a sus artistas favoritos... Aunque no fue hasta los 16 años cuando dejó impresionada a su profesora de música con su voz. A partir de ahí comenzó un camino que le llevaría, a base de esfuerzo y tesón, a convertirse en la figura que es a día de hoy.

Pero el malagueño no solo conquista corazones con sus letras. También lo hace con sus ocurrencias y su cercanía con los fans, con los que no deja de compartir anécdotas y pequeñas curiosidades en sus redes sociales. Fotos de vacaciones, con su perro, poses graciosas e incluso sketches de humor al más puro estilo TikTok.

"Yo me disfrazaba de Michael Jackson"

Echando la vista atrás, Pablo Alborán contaba a la revista Elle en una reciente entrevista que de pequeño era un gran fan de Michael Jackson. Tanto es así que incluso se disfrazaba de su ídolo con todo lujo de detalles. Sus padres, orgullosos, grabaron la escena, pero al artista le daría vergüenza que esas imágenes viesen la luz a día de hoy.

"Yo me disfrazaba de Michael Jackson de pequeño. Es algo que... No saldrán a la luz, esas imágenes, porque pueden hundir mi carrera. Porque salgo así de chiquitín, vestido de Michael Jackson, entero de cuero con las hebillas que llevaba el traje de Bad, no sé si os acordáis. Y salgo bailando, mirando la televisión, mirando a Michael, imitándole", contaba, divertido.

Una vez destapada la anécdota, lo vio con otros ojos. No descarta enseñar algún día ese disfraz y ese vídeo suyo bailando frente al televisor... Esperemos que no se lo piense demasiado. "Bueno algún día enseñaré las imágenes, yo el miedo a la vergüenza ya lo he perdido", terminó.