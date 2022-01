Pablo Alborán, de cerca: las parejas que ha tenido, su familia y su afición por los chistes guarros

Siempre con una sonrisa. Así imaginamos a Pablo Alborán, uno de los artistas más importantes de los últimos años. Su música ha alcanzado récords de ventas que no se registraban desde hacía décadas y las entradas de sus conciertos se agotan en horas. Vértigo es su último disco, pero el interés de sus seguidores va mucho más allá.

El malagueño, de 32 años, siempre ha recalcado que lleva una vida sencilla, sin estridencias, consciente de lo que desea exprimir de ella. Las críticas de las redes sociales no le preocupan demasiado pero sí cuida mucho sus declaraciones en entrevistas, donde intenta evitar que sus palabras se malinterpreten.

Amigo de sus amigos y fan de los chistes guarros

El cantante se define en el tema 'La Fiesta' como un "travieso". No le falta razón, él mismo ha confesado en una entrevista con El País que le encanta el jaleo y estar todo el día de un lado para otro.

"Soy muy gamberro a la hora de estar con mis amigos, a mí me llaman ‘ratilla’ a veces porque estoy todo el rato de un lado para otro, enseñando cosas y organizando reuniones. Y soy muy loco. Lo que pasa es que mi profesión a lo mejor no me permite desarrollar esa parte más personal que sale con mi familia o con mis amigos. Soy muy de contar chistes guarros, me río mucho de mí mismo, en mis redes estoy todo el día haciendo el payaso", dijo.

Por poner un ejemplo, Pablo López es mucho más que un compañero de profesión para él. Juntos han pasado multitud de días y noches de juerga y su complicidad y admiración mutua es un secreto a voces.

También guarda muy buena relación con María Esteve, hija de Marisol, con la que se le ha visto paseando por Málaga.

Su mensaje para Mila Ximénez: "No dejaré nunca de cantarte"

El cantante malagueño dedicó una emotivas palabras para recordar a su amiga Mila Ximénez, que fallecía este mes de junio a causa de un cáncer de pulmón que le diagnosticaron hace solo un año.

Su familia, con origen aristocrático, un pilar fundamental

Aunque no suele dar detalles sobre su vida privada, Pablo Alborán nunca ha ocultado que su familia es lo más importante para él. Su padre, Salvador Moreno de Alborán, ha trabajado toda su vida como arquitecto y en Málaga, su ciudad, ha llevado a cabo grandes proyectos, como la Facultad de Derecho o los centros comerciales Larios y Málaga Nostrum. Además, el padre del cantante es nieto del que fuera el primer marqués de Alborán, el almirante Francisco Moreno Fernández. Así, el artista conserva un pasado aristocráticos muy curioso.

Su madre es Elena Ferrandiz Martínez, hija de españoles pero nacida en Marruecos durante el protectorado francés. Es su fan número 1 y siempre ha estado a su lado para ayudarle a gestionar su carrera. "Mi madre es francesa nacida en Marruecos, mi familia me ha llevado por todo mi país en coche y luego fuera de mi país. Me considero muy ciudadano del mundo, para nada pienso que mi tierra es mejor que otra. Otra cosa es que musical y culturalmente sí tire para mi tierra, Andalucía", dijo a El País.

Pablo Alborán tiene dos hermanos, ambos mayores, ya que él es el pequeño de la familia. Casilda, la mayor, es licenciada en Filosofía y diseñadora de interiores y Salvador, el mediano, trabaja como publicista.

Los amores que podría haber conquistado

Hace algo más de un año, el cantante compartía un emotivo vídeo con sus seguidores en el que hablaba de su homosexualidad, algo que sobre lo que nunca se había expresado públicamente pero que tampoco le había dado problemas en su círculo más cercano. "Pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así. Y por eso hoy, sin miedo, espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien. Pero sobre todo esto lo hago por mi", decía.

Eso sí, el artista tiene claro que no es abanderado de nada. "Yo he venido aquí a hacer música, esto es un punto y aparte, seguimos. Es como decirte que soy rubio. Si luego eso ayuda a la gente, si hay personas a las que les ha servido, pues es emocionante para mí. Pero ya está. No me considero icono ni abanderado de nada", dijo a El País.

Aunque durante todos estos años el artista siempre se había mantenido alejado de la prensa del corazón, tras sus palabras pronto comenzaron a salir nombres de supuestas conquistas del músico.

El nombre que sonó con más fuerza fue el del bailarín Giuseppe Di Bella, conocido por haber participado en programas como Más que Baile o Tu Cara Me Suena. Según los rumores, el cantante y el bailarín se conocieron durante una entrevista del artista en el programa de María Teresa Campos Qué Tiempo Tan Feliz en el año 2011.

Giuseppe di Bella y Silvia Abril en 'Tu cara me suena' // antena3.com

El programa Socialité, de Telecinco, apuntó también a un posible romance de Alborán con el estilista Pelayo Díaz, con el que supuestamente habría tenido una breve relación.

Fue en el año 2014 cuando Ricky Martin y Pablo Alborán pusieron rumbo a la India, un viaje que desató todo tipo de rumores sobre una relación entre los cantantes. La prensa mexicana habló de "nueva pareja" pero lo cierto es que ninguno de los dos lo llegó a confirmar nunca.