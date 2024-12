El escándalo de Madame de Rosa y su marido sacude las redes: los mejores memes

El 2 de diciembre salió a la luz la detención de Miguel Ángel H. A., el marido de la influencer Madame de Rosa, nombre artístico en el que se esconde Ángela Rozas Saiz. Este suceso ha causado un gran revuelo, sobre todo teniendo en cuanta que durante toda su trayectoria como creadora de contenido, la influencer siempre ha ocultado la identidad de su marido, con la excusa de preservar su intimidad.

Ha sido ABC quien ha detallado el encarcelamiento de Miguel Ángel. Tal y como indica el diario, lleva varios meses encarcelado en el centro penitenciario de Navalcarnero (Madrid), tras haber sido detenido tras un registro el pasado 12 de marzo en su domicilio del distrito de Hortaleza (Madrid) y acumular varias causas con la justicia.

El marido de la influencer llevaba más de 25 años de vida delictiva, desde 1998, y en su historial delictivo se registran delitos por robos con fuerza, como butrones o alunizajes, violencia e intimidación, tráfico de drogas, asociación ilícita, estafa y tráfico de drogas.

Madame de Rosa ha contestado públicamente ante lo sucedido, con el propósito de desvincularse de sus delitos. "Llevo bastante tiempo separada sentimentalmente de mi marido. Como veis, le sigo llamando mi marido porque tenemos un hijo , por costumbre y porque no quería hacerlo público", expresó en su comunicado, en el que se mostró realmente compungida. En él también explicó que siempre ha intentado ayudarle, y que se enamoró de él con 14 años, por lo que no siempre ha tomado las mejores decisiones de con quién compartir su vida.

Sin embargo, las redes no han tardado en cuestionar sus palabras, principalmente la supuesta separación de ambos. Y es que apenas hace poco más de un año, Madame de Rosa contaba en televisión que llevaba 20 años casada. Además, muchos han empezado a llegar a la conclusión de que la vida de lujo de la creadora de contenido desde siempre tenía una razón de ser.

Pese a la situación tan delicada que se le ha presentado a la influencer de manera personal y profesional, el humor inunda las redes sociales, que no dejan de rescatar momentos en los que la Madame de Rosa estaba en el lugar del delito o la manera tan descarada en la que ha ocultado todos estos años a su pareja.

La opinión de otras influencers

Desde la pura comedia, Susana Bicho 'habría dejado claro' que Madame de Rosa sería la persona perfecta para encubrirla si ella cometiera un delito. Poco tiempo después de esta aportación en un podcast, ha salido a la luz los delitos de su marido.

También por su amistad con influencers, en este caso su amiga íntima Dulceida, los usuarios han rescatado un vídeo de Tik tok en el que las creadoras de contenido juegan al 'qué es más probable...' y tanto ella misma como Dulceida señalan a Madame como la más probable de 'que la arresten'.

Madame de Rosa también ha estado implicada en alguna polémica con otras creadoras de contenido, poniendo por delante su carrera, construida, según ella con mucho esfuerzo y sin ningún tipo de ayuda. Ahora que se conoce que desde antes de triunfar en redes llevaba una vida de lujo por la actividad ilegal de su marido, su discurso pierde toda la credibilidad.

Por ejemplo, las redes han vuelto a publicar un vídeo de una entrevista donde la influencer señalaba que Anita Matamoros tenía menos mérito en la profesión comparándola con figuras como ella, por ser hija de dos personalidades televisivas. "Considero que tengo más mérito que las personas que no han subido los escalones que yo he subido, yo he empezado de cero, y ellas han partido con un bonus", expresó.

Los momentos en los que ha mantenido oculto a su marido

Son muchas las ocasiones que Madame de Rosa ha mencionado o hablado de su marido, pero siempre ocultando su identidad. Ahora se conoce que la principal razón serían sus problemas con la justicia, y los usuarios de redes han rescatado momentos en los que la creadora de contenido y él mismo se esforzaban en que el rostro del imputado no apareciera públicamente.

Uno de los momentos recuperados en redes sociales ha sido el discurso de Madame de Rosa al recibir el premio Ídolo, donde le dedicó el galardón: "A mi marido, siempre oculto en la sombra".

Otro momento que deja claro que el ocultar su rostro era una prioridad en cualquier contexto es en la fiesta de cumpleaños de Dulceida, los 'Dulce30' en la que Miguel Ángel H.A. se disfrazó al completo, con cabeza y todo, de Jack Skeleton.

Los usuarios han reflejado una publicación que la influencer hizo en Instagram en 2020 dedicada a la historia de amor con su marido. En la imagen que compartió, se los ve a ambos cogidos por la cintura, pero él con el rostro tapado con una capucha.

Madame de Rosa, en el lugar de los hechos

En 2023, Miguel Ángel H.A. fue detenido por la policía en un hotel de Ibiza. Los medios lo describieron como un conocido alunicero por empotrar un coche contra un escaparate. De hecho, se encontraba en la isla para huir de la justicia, como ya había hecho en 2012, cuando tendría que haber entrado en prisión por un delito de tráfico de drogas.

En ese mismo instante Madame de Rosa publicó una imagen con el carrito de su hijo en la isla de Ibiza, fotografía que los usuarios han rescatado al ver que H. A. es su marido.

Uno de los vídeos que más circula en X es el de la preparación de la creadora de contenido para un evento, en el que insiste en llevar billetes en el bolso: "Dinero en efectivo siempre". Al salir a la luz la situación legal de su marido por presuntas actividades económicas ilegales, todo 'cobraría' más sentido.