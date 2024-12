La reaparición de Madame de Rosa tras la detención de su marido: "No me puedo defender sola"

Te interesa El escándalo de Madame de Rosa y su marido sacude las redes: los mejores memes

El 2 de diciembre salió a la luz la detención de Miguel Ángel H. A., el marido de la influencer Madame de Rosa, nombre artístico de Ángela Rozas Saiz. Este suceso ha causado un gran revuelo, sobre todo teniendo en cuanta que durante toda su trayectoria como creadora de contenido, la influencer siempre ha ocultado la identidad de su marido, con la excusa de preservar su intimidad.

Ahora, y tras pronunciarse sobre todo lo ocurrido con un comunicado, Madame de Rosa ha reaparecido en la esfera pública desde la alfombra roja de los Premios Forqué 2024. Allí se ha encontrado con periodistas de Gtres y Europa Press, con quienes ha querido sincerarse de nuevo y dar la noticia de que ha contratado "un bufete de abogados".

"Son expertos en todo lo que es derecho al honor, calumnias, injurias... Han dicho muchísimas falsedades y llega un momento en el que yo no me puedo defender sola, así que les tengo a ellos que lo van a hacer. Me han aconsejado que no hable más del tema", asegura algo nerviosa Madame de Rosa.

La influencer asegura que está "bien" porque está "muy bien rodeada". "Esta es una situación complicada y necesito que me ayuden contra personas que han hecho y dicho cosas que no debían. Y luego, para mí, es superimportante haberme dado cuenta de que estoy rodeada de gente que me quiere de verdad", ha dicho a los medios durante la noche del sábado 14 de diciembre.

Qué ha pasado con Madame de Rosa y su marido

Fue ABC el medio que dio la noticia del encarcelamiento de Miguel Ángel H. A. Tal y como indica el diario, lleva varios meses encarcelado en el centro penitenciario de Navalcarnero (Madrid), tras haber sido detenido tras un registro el pasado 12 de marzo en su domicilio del distrito de Hortaleza (Madrid) y acumular varias causas con la justicia.

El marido de la influencer llevaba más de 25 años de vida delictiva, desde 1998, y en su historial delictivo se registran delitos por robos con fuerza, como butrones o alunizajes, violencia e intimidación, tráfico de drogas, asociación ilícita, estafa y tráfico de drogas.

Madame de Rosa contestó públicamente ante lo sucedido por primera vez en un comunicado, con el propósito de desvincularse de sus delitos. "Llevo bastante tiempo separada sentimentalmente de mi marido. Como veis, le sigo llamando mi marido porque tenemos un hijo, por costumbre y porque no quería hacerlo público", expresó, mostrándose compungida. En él también explicó que siempre ha intentado ayudarle, y que se enamoró de él con 14 años, por lo que no siempre ha tomado las mejores decisiones sobre con quién compartir su vida.