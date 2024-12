El historial delictivo de Miguel Ángel H.A., el marido en la cárcel de Madame de Rosa

Los aficionados a los contenidos de moda en redes sociales tienen en Madame de Rosa uno de los referentes de mayor repercusión en España. Una estilista que ha conseguidor hacerse un hueco destacado en este sector a base de una combinación de estilo y personalidad que ha conquistado a más de 700.000 seguidores en Instagram.

Sin embargo, durante las últimas horas la vida de Ángela Rozas Saiz, nombre real de la influencer, ha dado un vuelco tras las revelaciones que ha hecho ABC acerca del encarcelamiento de su marido Miguel Ángel H.A.

Tal y como indica el diario, su esposo lleva varios meses encarcelado en el centro penitenciario de Navalcarnero (Madrid), tras haber sido detenido tras un registro el pasado 12 de marzo en su domicilio del distrito de Hortaleza (Madrid) y acumular varias causas con la justicia.

Delitos desde 1998

La información publicada hasta el momento en diferentes medios indica que el historial de Miguel Ángel H.A se remonta hasta 1998, figurando delitos comor robos con fuerza, como butrones o alunizajes, violencia e intimidación, tráfico de drogas, asociación ilícita o estafa.

De hecho, el propio ABC recuerda que ya mencionó su participación en un golpe con butrón en una joyería de la calle del Pilar de Zaragoza, en el distrito de Salamanca en el año 2011.

Las solicitudes para su ingreso en prisión por parte de las autoridades han sido fecuentes a lo largo de sus más de 25 años de vida delictiva, destacando la solicitud de 2012 por parte de la Audiencia Nacional en el marco de una investigación sobre tráfico de drogas, auque ya acumulaba cuatro reclamaciones judiciales. La no entrada voluntaria en la cárcel hizo que la Policía Nacional le apresase como fugitivo al regresar de unas vacaciones en Ibiza el año 2013.

Alejado de las redes sociales

Algunos usuarios de las redes sociales ya se habían percatado de la poca presencia que tenía Miguel Ángel H.A en las redes sociales de Madame de Rosa, a pesar de las referencias que la influencer ha hecho en diversas ocasiones a su relación matrimonial. "Siempre he mantenido mi vida personal y sentimental separada de mi trabajo", ha explicado Ángela acerca de esta ausencia en un reciente comunicado.

Un vínculo que se extiende más allá de 2009, cuando la pareja se casó en Ibiza "disfrutando de una puesta de sol en la playa", como ha revelado en sus publicaciones, y Miguel Ángel H.A ya acumulaba un gran volumen de antecedentes policiales. De hecho, ha sido la estilista quien ha dado fechas de su relación en ese mismo comunicado: "me enamoré de Miguel cuando tenía, apenas, 14 años y a esa edad, es difícil tomar decisiones acertadas sobre las personas a las que queremos. Siempre he intentado ayudarle, pero no siempre lo he conseguido".

Una vida en conjunto que Madame de Rosa ha expresado que ya no es tal, pues llevan "sentimentalmente separados bastante tiempo", aunque les une su hijo Romeo, muy interesado en el mundo de la moda como ha explicado su madre.