"No está bien": Cristina Medina, muy preocupada por el estado de salud de José Luis Gil

Cristina Medina nunca ha ocultado el gran amor que tiene por su amigo y compañero de rodaje José Luis Gil. El actor sigue recuperándose de un ictus que sufrió en 2021, aunque ella se ha mostrado devastada porque él "no está bien".

José Luis Gil es uno de los actores más carismáticos y queridos del país, sin embargo, no está pasando un buen momento personal. En 2021, sufrió un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo y todavía sigue recuperándose de ello, aunque según ha comentado su amiga y compañera de reparto, Cristina Medina, la evolución no va bien.

La actriz ha acudido al estreno de la película Amor infinito y allí ha hablado sobre la salud de José Luis. "Lo que te puedo decir, es que no está bien y no anda muy fino. Su familia está muy cerca de él", ha explicado, muy preocupada y apenada por la situación.

No ha tenido problemas en decir que está "muy preocupada" por su estado de salud: "Lo que le pasó no es ninguna tontería". Y emocionándose bastante, también ha reconocido que en ocasiones ha soñado que se reencontraban en el plató de La que se avecina, la serie en la que trabajaban juntos.

Cristina Medina se recupera de su cáncer de mama

Ella misma también ha pasado unos años duros, teniendo en cuenta que sufre cáncer de mama. Sobre su tratamiento, ha detallado: "Hace un año que empecé la quimioterapia y me encuentro bastante bien. Ha sido muy difícil y duro, pero cada vez me encuentro mejor".

Aunque no ha querido contar a sus padres mucha información sobre lo que le está pasando: "Yo no soy de aquí, mis padres son mayores... les he camuflado un poquito las cosas, la verdad".