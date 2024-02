"Estaba molesta": Adele explica la historia detrás de su meme en la cancha de la NBA

La residencia de Adele en Las Vegas está convirtiéndose en un hervidero de anécdotas.

La cantante acostumbra a dialogar con el público, rememorar historias personales, hacer balance de su carrera, confesar sus altibajos emocionales... Y también reírse de sí misma.

Eso es precisamente lo que ha hecho en uno de sus últimos shows, en el que contó qué hay detrás de uno de sus memes más famosos. El rostro enfadado de la cantante, que apretaba los labios con firmeza en la cancha de la NBA, es uno de los más conocidos de las profundidades de internet desde 2022. "¿Sabéis ese meme mío de 'me importa un carajo'? Que estoy como mirando a todo el mundo alrededor... Me gustaría añadir un poco de contexto a ese meme", empezaba, emulando la expresión. "Sé que suena absurdo, pero a mi realmente no me gusta ser famosa, ¿vale?".

Lo cierto es que la cantante tenía un motivo de peso para estar molesta. Había acudido a aquel partido con Rich Paul, agente de deportistas, pero él estaba ocupado. "Rich estaba trabajando en la cancha, ya sabéis, hablando con los jugadores, y hablando con la gente... Y yo estaba como 'no me importa, yo estoy a lo mío'", empezó a contar para luego desvelar el verdadero motivo de su enfado.

"Estaba buscando a Michael Jordan, si os digo la verdad. Pero las personas con las cámaras vinieron y me preguntaron dos veces... Estaban como '¿Quieres que te grabemos? Lo pondremos en la pantalla' y yo 'No, por favor. He cancelado en Las Vegas (un show), así que realmente no quiero...' Pero volvieron y me grabaron. Esa es la razón por la que parece que tengo ácido en los labios, porque yo lo que tengo son grandes labios naturales. No necesito ácido", bromeaba, guasona.

"La razón por la que parezco una persona diferente es porque estaba molesta, enfurruñada, en plan 'estos hijos de p***' se han puesto y me están grabando contra mi voluntad. No me di cuenta de que lo estaban poniendo en la televisión, pensé que solo era en la cancha. Los estaba ignorando, estaba molesta porque pedí no ser grabada", contó.

Adele es consciente de que su cara es como un imán para las bromas y los chistes. "De todos modos, mi cara es muy memeable", terminaba.

