Imagine Dragons, Green Day, The Killers, Louis Tomlinson y muchos más cancelan sus conciertos en Rusia

La invasión rusa a Ucrania, que comenzaba el pasado 24 de febrero, continúa. Ha habido bombardeos en Járkov, combates en Mariúpol y en Kiev, la capital, los enfrentamientos no se detienen. El mundo se encoje ante la guerra y las respuestas, ante la magnitud de la situación, están siendo muy diversas.

El festival de Eurovisión ya ha dejado fuera a Rusia de la edición del 2022 y, por supuesto, los músicos tampoco pueden mantenerse al margen y ya son varios los grupos y artistas que han decidido cancelar sus giras en suelo ruso.

La guerra va más allá de la política y ya son miles las personas que se están manifestando en todo el planeta en contra de la invasión. Muchos de artistas que iban a actuar en Rusia han mostrado públicamente su rechazo absoluto a la guerra y han tomado cartas en el asunto.

Los integrantes de Green Day han sido de los primeros, pero, ni por asomo, han sido los últimos en cancelar sus actuaciones en Rusia. Así lo manifestaban Billie Joe Armstrong y los demás miembros de la banda en un breve comunicado publicado en sus redes sociales: "Con gran pesar, a la luz de los últimos acontecimientos sentimos que es necesario cancelar nuestro próximo concierto en Moscú en el Spartak Stadium. Somos conscientes de que este no es momento de conciertos en de rock en estadios, es mucho más grande que eso”.

La lista sigue con los Imagine Dragons, The Killers, Eric Clapton, Iggy Pop, Bring me the Horizon y One Republic, entre otros muchos. Estos últimos han explicado que son conscientes de que sus fans rusos no son los culpables de esta guerra pero que se ven obligados a cancelar sus shows.

Otro que se ha pronunciado ha sido Louis Tomlinson, que tenía que presentarse en Moscú y Kiev y ha decidido no hacerlo: "La seguridad de mis fans es mi prioridad y mi pensamiento está dirigido al pueblo de Ucrania y a todos aquellos que sufren esta guerra innecesaria", expresó el intérprete británico.