Estos son los tatuajes de Dua Lipa y el significado de cada uno de ellos

La moda del tatuaje también ha llegado al mundo de la música y son muchos los artistas que han apostado por llenar su piel de dibujos con sorprendentes historias. Una de las que más ha demostrado su pasión por los tatuajes es la cantante británica Dua Lipa, que no ha dudado en llenar su cuerpo de tinta para hablar de su vida.

La artista de etnia albanokosovar cuenta ya en su cuerpo con 19 tatuajes, muy minimalistas en general, donde recuerda sus orígenes y las enseñanzas que sigue tras haber alcanzado la fama y también demuestra el amor hacia su familia y su profesión.

Repasamos cuáles son los tatuajes de Dua Lipa y el significado de cada uno de ellos.

Sus orígenes

A pesar de haber alcanzado la fama, la británica no olvida a su familia ni sus orígenes. Es por ello que su piel también es un diario de su vida, donde guarda recuerdos de sus raíces y también de sus inicios en el mundo del espectáculo.

Uno de los que representa estos orígenes es la palmera en el codo izquierda, con la que Dua Lipa recuerda Los Ángeles, el lugar donde comenzó su carrera musical escribiendo sus propias canciones, algo que la ha llevado ahora a la cima del panorama musical internacional.

Por otra parte, muy apegada a sus raíces albanokosovares, la artista también ha decidido incluir en su piel a Sunny Hill, el barrio donde crecieron sus padres en Kosovo, que para ella posee un significado muy especial. “El tatuaje Sunny Hill me hace regresar a casa y me hace recordar por qué hoy estoy aquí haciendo música”, aseguraba la cantante británica.

Tatuaje 'Sunny Hill' de Dua Lipa // Twitter

22: un número muy especial

Dua Lipa nunca ha aclarado el significado de este tatuaje. Sin embargo, sabemos que el número 22 es muy especial para ella, ya que la artista nació el 22 de agosto de 1995. Además, es un número que también comparte con su actual pareja, el modelo Anwar Hadid –sí, es el hermano de Gigi y Bella–, que también nació un día 22, pero de junio.

La rosa

La rosa tatuada en su brazo derecho está diseñada por la artista Madame Buraka y Dua Lipa reveló que se lo tatuó a las 2 de la madrugada en uno de sus viajes a París. El dibujo en sí esconde un 95, algo que muchos fans han asociado al año de nacimiento de la intérprete de New Rules (1995).

Un homenaje a alguien muy querido

Siguiendo con los tatuajes de Dua Lipa, el de las estrella de ocho puntas de uno de sus dedos es uno de los tattoos más minimalistas de la cantante. Al parecer, podría ser un homenaje a la gata muerta de su amiga, Daisy.

El amor por su familia

Su ascenso musical no ha impedido que Dua Lipa deje atrás la absoluta devoción que siente por su familia. Es por ello que la cantante no ha dudado en tatuarse un "Mum - Dad" para recordar siempre que sus padres estuvieron ahí cuando los necesitó. A este tatuaje también ha unido dos iniciales muy especiales, "R y G", que, situadas en su muñeca izquierda, representan a sus dos hermanos, Rina y Gjin.

El tatuaje de la G de Dua Lipa. // Instagram

Los tatuajes protectores

La profesión musical es una de las más difíciles de perseguir y es por ello que muchos cantantes recurren a los tatuajes espirituales y a los amuletos de la suerte. Así lo ha hecho también Dua Lipa, que presenta en su hombre la palabra 'Angel', uno de sus tatuajes más espirituales y que la británica ha explicado que le sirve de "protector": "Tener un ángel en el hombro es tener a alguien que cuida de ti y te protege de alguna forma”.

A este tatuaje también ha sumado un ojo que todo lo ve en el tobillo, que funciona como un amuleto de la buena suerte para la cantante. De hecho, muchos de sus fans lo han imitado en diferentes ocasiones y se ha convertido en un símbolo de lo que representa la música de Dua Lipa.

Los tatuajes más musicales

Su mejor álbum

Future Nostalgia ha sido, sin duda alguna, el álbum más exitoso de la cantante británica. Fue por este trabajo por el que Lipa ganó un Grammy en 2021, algo que la ha catapultado aún más hacia el estrellato, y la artista no ha querido olvidar nunca la madurez personal que ha simbolizado este disco, por lo que ha querido incluirlo en su piel para siempre.

245: ¿qué significa?

Los tatuajes sobre su carrera musical son una constante en la piel de Dua Lipa, que alberga algunos de sus mayores éxitos profesionales. Este es el caso de uno de los tatuajes más visibles de la artista, el número 245, que la cantante decidió incluir en su piel tras acabar su gira Self-Titled: este era el número total de conciertos que dio durante su exitoso tour.

La importancia del baile

El baile también es muy importante en la vida de Dua Lipa y es por ello que decidió tatuarse las dos figuras bailando del artista Keith Haring en los pulgares mientras grababa el videoclip de New Love.

Las lecciones que le ha dado la vida

Paciencia en su trabajo

El éxito puede tardar en llegar y eso es algo que Dua Lipa tiene siempre muy presente. La palabra ‘patience’ hace recordar a Dua Lipa que debe mantenerse en paz consigo misma y no impacientarse.

El carácter de Dua Lipa en un emoji

En el dedo meñique, la cantante ha incluido una cara sonriente de emoji, que refleja su carácter alegre y el optimismo con el que afronta la vida cada día.

Arrasa como el fuego

La cantante también ha incluido en su dedo índice un tatuaje de una llama, simbolizando que arrasa allí a donde vaya, como ocurre con el fuego.

Un corazón de amor propio

El corazón de alambre con púas ha sido uno de los últimos tatuajes de Lipa y muchos en redes han empezado a pregunta su significado. Aclarándolo, la artista dijo que este dibujo refleja la madurez y amor propio: “Siempre llevo mi corazón en la mano y no cambiaré eso. Nunca cambiaré, por eso está el alambre de púas, porque creo que debería proteger mi corazón sin que nada importe”.

Los grandes desconocidos

'This Means Nothing'

Este fue el segundo tatuaje de Dua Lipa, aunque esta vez, la artista simplemente quería hacerse un nuevo tatuaje que no significara nada y así lo ha simbolizado este "This Means Nothing".

Letra árabe y número 7

Poco sabemos también sobre el significado de la letra árabe en la muñeca izquierda (que significa amor) y del número 7 en el brazo derecho. Dua Lipa nunca ha explicado el significado de ambos, aunque nos morimos por saberlo.