Dua Lipa manda un agradecimiento... a sus 'haters'

Dua Lipa es una de las máximas exponentes de la música hoy día. Y ahora que es tan fácil contactar con los fans, ella no ha querido ser menos y ha dejado un mensaje en Instagram agradeciendo a todo el mundo el apoyo... pero también las críticas de sus haters, porque ella misma dice que "le ayudaron a ser mejor".

La responsable de temazos como We're good, Physical o Levitating se refirió en concreto a las críticas que recibió en su primera gira, en 2018, por su "poca presencia en el escenario" y por "no saber bailar". De hecho en su momento ya comentó que esas palabras y los memes que se crearon sobre ella llegaron a afectar a su salud mental por un pequeño lapso de tiempo, que incluso le hicieron pensar que no valía para esto...

Sin embargo, ese acoso la determinó a seguir mejorando y mejorando, en vez de hundirse. Por lo que Dua Lipa se empeñó en no darles más la razón, y en ese story de Instagram terminó diciendo que gracias, que le ha llevado tres años pero que ahora ya sabe "menear bien el culo".

Aún así, Lipa siempre ha preferido quedarse con lo positivo, por lo que el mensaje estuvo también cargado de palabras bonitas hacia "la cantidad de gente increíble que he conocido en estos cuatro años". Ahora está centrada en su tercer álbum de estudio, del que ya ha comentado que no tendrá nada que ver con los anteriores.