¿Qué pasó entre Nia y Ana Obregón? La versión de ambas sobre el llanto al grabar un spot de las Campanadas

La polémica entre Nia Correia y Ana Obregón ha sido uno de los grandes objetos de debate durante las últimas horas en las redes sociales. Una episodio que ha salido a la luz después de que Roberto Herrera, copresentador junto a Nia Correia en las Campanadas de las Islas Canarias de 2022, desvelase en el podcast El Salpique, de Radio Televisión Mogan, el enfrentamiento que se produjo entre ambas presentadoras.

Roberto Herrera desvela el incómodo momento

"Si te das cuenta, en el spot publicitario de las campanadas de ese año, no sale Nia (...) ¿Por qué sería? Nia lloró a lágrima viva", ha explicado el presentador canario en la sema del 13 de enero, añadiendo detalles acerca del episodio. "Lo que yo vi y lo que vieron mis compañeros de Los Morancos de cómo trató Anita a Nia... y todo porque la niña es muy guapa, muy joven", ha indicado sobre los modales que empleó Ana Obregón con la exconcursante de Operación Triunfo, mencionando al dúo cómico andaluz, que también partició en el rodaje.

Nia contó el episodio en octubre

Un momento sobre el que la propia afectada ya se pronunció al respecto en el podcast Aquí hay Kimchi en octubre de 2024, aunque sin dar detalles acerca de la identidad de quien la interpeló. "Me trató fatal, me trató muy mal y paré de rodar. Me fui llorando, que nunca me había pasado. Si me pasa ahora, en vez de llorar, le digo dos palabras e igualmente me voy", explicó la joven canaria, "la dejé a ella sola, que quería su momento, me marché y, cuando ella se fue, salí a grabar yo".

"Según lo que luego me dijo el equipo, es porque, bueno, yo, al final, soy una chica más joven y estoy empezando. Yo no sé si ella se sentía frustrada o no sé... la pagó conmigo. Me hubiera gustado insultarla. Esa señora necesita ayuda psicológica y a mí me hubiera gustado decirle que necesitaba esa ayuda psicológica", declaró la presentadora, "aquella señora me hizo la vida imposible".

Respuesta de Ana Obregón

Una polémica sobre la que, finalmente, la propia Ana Obregón se ha pronunciado a través de Semana, relatando una versión totalmente diferente de lo ocurrido. "El equipo se había cabreado porque no había ni comido. Además, yo había preparado una misa con mi familia por mi hijo y no llegué", ha recordado a la revista, "en 40 años de trabajo, más de 10 series, 30 películas, programas, haber trabajado con más de 4.000 personas de equipo, nadie jamás ha dicho que yo le haya hecho el vacío en nada, sino todo lo contrario".

Además, ha indicado que se trata de un disparate en su opinión. "Es una tontería de tal calibre que no puedo entender qué le ha pasado a este chico para contar eso. Me imagino que necesitaba promo. En fin, que la gente pueda hacer daño con mentiras, pero a mí más daño ya nadie me puede hacer