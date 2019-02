Eva González triunfa con su foto con cara de agotamiento

Eva González ha triunfado en Instagram con su foto más natural y sincera.

"Así he terminado la grabación de hoy... Ay omá lo que cansa bregar con niños, aunque no os imagináis lo feliz que me hacen esos pequeños genios..." escribía la presentadora de La Voz de Antena 3 y compartía una imagen en Instagram tras una larga jornada laboral.

Y, a pesar de que su aspecto transmite cansancio, Eva González aparece "tan guapa como siempre", tal y como han comentado sus seguidores, que la han elogiado.