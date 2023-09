Las evidencias de que Taylor Swift ha estado en España y no nos hemos enterado

Pese a haber fechado un único concierto para The Eras Tour en España, parece queTaylor Swiftha estado pasando un fin de semana en nuestro país, y no nos hemos dado ni cuenta.

No ha venido de incógnito, ni se ha paseado por las calles de la capital para hacer turismo: la artista habría venido a España para acudir a la boda Joey King, su amiga y protagonista de su videoclipI Can See You (Taylor's Version).

La actriz de The Kissing Booth ha escogido la isla balear de Mallorca para celebrar el día más importante de su vida, su casamiento con el director Steven Piet.

Pese a que, de momento, no hay rastro de la intérprete de Midnights en las imágenes de la celebración, un desliz de uno de los invitados habría revelado la presencia de la icónica cantante en la boda de Joey y Steve.

El actor Rob Lowry compartió un carrusel de fotografías del casamiento en su perfil de Intagram y, accidentalmente, publicó una istantánea de una de las mesas de invitados en las que se podía ver claramente el nombre de Taylor Swift y su hermano Austin Swift, escritos con la tipografía de su álbum debut.

Lowry eliminó la foto de su perfil, pero ya era demasiado tarde: los internautas hicieron captura de pantalla del post, lo compartieron por redes sociales y no tardó en hacerse viral.

Hace unas semanas, Taylor acudió a la boda de su compañero y amigo Jack Antonoff en Nueva Jersey. Los fanáticos de la cantante se hicieron eco de esta noticia y desataron el caos en las inmediaciones de la celebración, esperando por ver a su artista favorita y, en cierto modo, estropeando el gran día de su amigo y su pareja, algo que no gustó nada a Swift.

Por este motivo es bastante probable que se exigiese absoluta discreción en cuanto a la presencia de la estrella internacional en la boda de King y Piet en Mallorca.

Otras celebs que ha acudido al evento han sido la cantante Sabrina Carpenter, telonera de Taylor Swift en The Eras Tour, el actor Logan Lerman o Phoebe Dynevor, de Los Bridgerton.