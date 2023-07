Taylor Swift lanza por sorpresa el videoclip de 'I can see you' junto a su ex Taylor Lautner, Joey King y Presley Cash

Taylor Swiftes una artista impredecible, que le encanta sorprender a sus fans cada vez que tiene la ocasión.

En el lanzamiento de Speak Now Taylor's Version —la regrabación de su tercer álbum de estudio que se publicó hace 13 años— la cantante sorprendió añadiendo seis nuevos temas a este disco de From The Vault, esa bóveda en la que Taylor guarda viejas canciones que nunca vieron la luz.

Menos de 24 horas después su publicación, la intérprete de Dear John ha compartido por sorpresa el videoclip de I can see you, una de las seis nuevas canciones de Speak Now TV, protagonizado por su exnovio Taylor Lautner, Joey King y Presley Cash.

La cantante ha compartido en un extenso texto de lo que ha significado este proyecto para ella y la participción de estas personas en el videoclip de la canción —escrito y dirigido por ella misma—.

"He estado haciendo la cuenta regresiva durante meses y finalmente ha salido el vídeo de I Can See You. Escribí este vídeo hace más de un año, y realmente quería representar simbólicamente cómo me siento al tener a los fans ayudándome a recuperar mi música. Tenía mi corazón puesto en Joey King, Taylor Lautner y Presley Cash protagonizándolo. ¡Joey y Presley habían estado en el video de Mean cuando tenían 9 y 13 años, y están de vuelta y son tan ridículamente geniales! Taytay es INCREÍBLE en esto (¡No tenía un doble de acción!) y agradecer a Tay Lautner por ser tan formidable para pasar el rato en el set. El cuento de los tres Taylors😆 Siempre quise dirigir escenas de lucha/una historia de atracos y pasé un tiempo increíble tramando esto con mi increíble DP Jonathan Sela. Muy orgullosa de este.

Por supuesto, la cantante ha dejado algunos easter eggs en el videoclip que sus fans no han pasado por alto: 1989 será la próxima regrabación de su extensa discografía.

Incluso se han aventurado a conjeturar que el disco número 11 de la artista estaría también en camino.

Ahora los fans esperan con ansias más noticias de Taylor sobre sus próximos lanzamientos.