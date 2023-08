Sabrina Carpenter arrasa versionando a Selena como telonera de Taylor Swift

"Estoy muy orgullosa de decir que Sabrina Carpenter está en mi gira". Son las palabras que utilizó Taylor Swift para anunciar a la cantante de Pensilvania como telonera de The Eras Touren su paso por Latinoamérica.

"No solo es una de mis artistas favoritas —me encanta su disco—, sino que también la considero una de mis amigas", añadió la cantante, que este jueves 24 de agosto ha estado acompañada de su colega en el primer concierto de esta etapa de su gira, que se ha celebrado con éxito en Ciudad de México.

Sabrina Carpenter abrió el show, el primero en la historia de Taylor Swift en un país latinoamericano, y lo hizo sorprendiendo al público al incluir en su repertorio una cover muy especial de Dreaming of You de Selena.

La cantante estremeció el Foro Sol de la Ciudad de México y logró despertar el interés por su música, que quedó en evidencia con el aumento de seguidores en redes y de reproducciones en su Spotify.

Quién es Sabrina Carpenter y cuál es su relación con Taylor Swift

Sabrina Carpenter es una cantante, compositora y actriz de 24 años, amiga de Taylor Swift desde hace tiempo.

Su historia empezó en agosto de 2009 cuando Carpenter versionó Picture to Burn de Taylor Swift mostrando su admiración por la cantante. Más de una década después lo volvió a dejar claro en un tuit que escribió al acudir de público a uno de sus conciertos. "¡El concierto de Taylor Swift fue increíble, me divertí tanto que no puedo esperar a tener algún día una gira mundial como la de ella!", apuntó la artista, que no se imaginaba entonces lo que pasaría tres años más tarde.

Su primer encuentro se produjo en agosto de ese mismo año en la ceremonia de entrega de los American Music Awards. Sabrina Carpenter se encargó de presentar uno de los galardones, que recogió Taylor Swift (Video Musical Favorito por Taylor Swift- All Too Well: The Short Film). Cuando la cantante de Bad Blood subió al escenario protagonizaron un divertido momento.

Taylor Swift y Sabrina Carpenter, en los premios AMAs 2022.

La cantante de Wildest dreams destaca, entre otras muchas cosas, por su altura de 1,78 metros. Cuando se puso al lado de Sabrina, que mide 1,52 metros, no pudo resistir a hacer una referencia a la enorme diferencia de estatura. Tras darse un abrazo Taylor puso su mano sobre la actriz que apenas le llegaba al hombro y se rieron de la situación.

La relación de las dos cantantes siguió tras este viral encuentro. En noviembre de 2021 Taylor hizo un envío especial de su álbum Red (Taylor’s Version) a varias celebrities e incluyó a Sabrina Carpenter en la lista. La cantante compartió la foto con el contenido del envío especial en su Instagram Stories.El paquete incluía una nota firmada por "tu amiga".

Un año después, en agosto de 2022, Taylor Swift y Sabrina Carpenter coincidieron en la fiesta posterior de los MTV VMAs y en noviembre de ese mismo año disfrutaron juntas de los American Music Awards. Ya en 2023 llegó la fiesta que Taylor Swift montó después de los Grammy (en febrero) y otras citas como el concierto de Taylor Swift en Filadelfia al que no faltó Carpenter.

Su comienzo en el mundo del espectáculo

Sabrina Annlynn Carpenter nació el 11 de mayo de 1999 en Pensilvania. Su relación más temprana con el mundo del espectáculo vino de la mano de su tía, Nancy Cartwright, dobladora de varios personajes de Los Simpson como Bart.

Dobladora de Bart Simpson Original

Carpenter apostó por la música con 10 años y uno de sus primeros vídeos en YouTube fue la versión de Picture To Burn de Taylor Swift.

" picture="" to="" burn"="" by="" taylor="" swift="" -="" cover="" sabrina="" carpenter"="

También participó en un concurso organizado por Miley Cyrusen 2010 donde obtuvo el tercer puesto y donde consolidó una bonita relación con la exchica Disney.

MileyWorld's " be="" a="" star"="" concurso-ronda="" 7="" sabrina"="

El salto a la fama de Sabrina Carpenter

Sabrina comenzó a darse a conocer con 12 años cuando participó enLey y Orden: unidad de víctimas especiales, una serie de ficción sobre la investigación criminal. Su gran oportunidad llegó en 2014 cuando obtuvo el papel de Maya Hart en la serie de Riley y el mundo de Disney Channel.

Trailer Riley y el mundo

Otros proyectos en los que ha trabajado son Una aventura de niñeras (2016), el doblaje de un personaje de Phineas y Ferb y un episodio de Austin y Ally.

La carrera de Sabrina Carpenter como cantante

La carrera como actriz de Sabrina Carpenter ha ido en paralelo a su carrera como cantante. Cuando era pequeña su padre le construyó un pequeño estudio de música donde ha interpretado muchos temas además de componer sus propias canciones.

En 2014 lanzó su primer sencillo Can't Blame a Girl for Trying, incluido más tarde en un EP con el mismo título. Otros de sus discos son Eyes wide open (2015), Evolution (2016) o Emails i can't send (2022).

Recientemente también ha colaborado con el grupo de Kpop Fifty Fifty para sacar una nueva versión de Cupid, una canción original de la banda surcoreana que se volvió muy viral en redes sociales.

FIFTY FIFTY (피프티피프티) - 'Cupid (feat. Sabrina Carpenter)

El triángulo amoroso con Olivia Rodrigo y Joshua Bassett

En 2020 la actriz se vio involucrada en una polémica amorosa. Olivia Rodrigo y Joshua Bassett fueron los protagonistas de High School Musical: el musical: la serie y desde 2019 hubo rumores que estaban juntos. En el verano de 2020 su relación llegaría a su fin y ambos se dedicaron canciones hablando sobre un romance fallido.

La razón de este fracaso amoroso se podría deber a una tercera persona: Sabrina Carpenter, a quien Olivia parece haber mandado varias indirectas a través de la letra de Drivers License a principios de 2021.

Drivers license-Olivia Rodrigo

La controversia no finalizó ahí. Semanas más tarde Carpenter parecía responderle con su canción Skin y en septiembre de ese mismo año sacó Skinny Dipping que parece hablar de la ruptura con Bassett. Ninguno de los tres implicados ha hablado sobre el destinatario de sus canciones, pero la gente continúa especulando que se trata de un triángulo amoroso.

También se relacionó Sabrina con el cantante Shaw Mendes durante bastante tiempo. Sin embargo, el intérprete de Stitches desmintió los rumores en una entrevista con el medio holandés RTL Boulevard.