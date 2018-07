Expulsan a Chris Brown del centro de rehabilitación por hacer un trío

Chris Brown ingresó en un centro de rehabilitación para tratar su larga lista de problemas. Pero poco ha durado, porque parece ser que al director del centro no le ha gustado nada que Chris haya hecho un trío con dos pacientes y ha sido expulsado.

Chris Brown ha sido expulsado del centro de rehabilitación en el que se encontraba porque parece ser que el cantante fue pillado haciendo un trío con dos pacientes del centro.

Pero esto no es todo, ya que también se rumorea que Chris mantenía antes una relación con una de las trabajadoras del centro de rehabilitación. El director, al enterarse de los últimos acontecimientos, no ha querido pasarle ni una más al ex de Rihanna, y lo ha echado del centro sin ningún reparo.

Y es que parece que Chris no aprende, y que quiere continuar siendo el centro de atención con sus hazañas. A saber cuál será la próxima con la que nos sorprenderá, aunque hay que admitir que esta va a ser difícil de superar.