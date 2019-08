Fabiola Martínez, mujer de Bertín Osborne, habla sobre la listeriosis que sufrió durante el embarazo de su hijo Kike

La cantante Fabiola Martínez, casada con Bertín Osborne, ha querido contar en una entrevista a Espejo Público lo mucho que sufrió en el momento que le detectaron listeriosis en su embarazo.

La venezolana ha asegurado que padeció esta bacteria cuando estaba embarazada de Kike, su hijo pequeño, razón por la cual el niño nació de manera prematura y padeció algunas secuelas.

Lamentablemente la listerioris es uno de los temas de actualidad debido a la remesa de carne mechada en mal estado que ya que ha afectado a 114 personas, entre ellas 18 embarazadas, sobre todo en Andalucía.

Fabiola Martínez ya pasó por esa situación cuando la bacteria apenas se conocía, por lo que ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a todos los afectados.

"Bueno, al principio no tenía ni idea ya que los médicos te hacen los controles de embarazo y siempre te hablan de la toxoplasmosis y de hecho en el protocolo de embarazo la toxoplasmosis es una de las pruebas que mandan hacer. Pero no tenía ni idea y mucho menos que está en tantos alimentos que puede ser muy factible contagiarte", explicaba Fabiola.

Fabiola ha confesado creer que su listerosis fue 'por culpa' de un queso crudo, que no estaba pasteurizado. "Cuando nos dimos cuenta de qué era lo que pasaba, pues ya era bastante tarde ya que la placenta estaba contaminada y tenía una septicemia que fue lo que provocó el parto prematuro", aseguraba la venezolana. Los síntomas que padeció Fabiola Martínez fue malestar general, dolor de cabeza y fiebre.

La venezolana aseguró que le comunicó sus síntomas al ginecólogo pero finalmente no se hicieron las pruebas pertinentes. "Lo primero es que si están ya atendidas deben estar más tranquilas porque los antibióticos pueden dar buenos resultados. Pero lo que me preocupa son las mujeres no están atendidas o todavía no sospechan que puedan tenerlo, pero no hay que tener miedo pero a la mínima deberían acudir al médico", mandaba un mensaje Fabiola Martínez para tranquilizar a las embarazas afectadas.

Por otro lado advierte que, al mínimo síntoma, es importante acudir a un médico, para evitar que la bacteria se desarrolle y vaya a más.